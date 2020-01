Ainda desconhecida por muitas pessoas, área promove avaliação técnica em estruturas prediais visando prevenir acidentes e aumentar vida útil da construção

Por melhor que seja um projeto de construção, nenhuma edificação é capaz de atravessar a prova dos anos sem acabar apresentando um problema ou outro. Isso pode acontecer por diversos motivos, podendo ocorrer por alguma falha na concepção dos projetos executivos, utilização de materiais de qualidade duvidosa, ausência de controles de qualidade eficientes durante a construção, passando por negligências na rotina de manutenção predial com o passar do tempo. Por isso, para aumentar a vida útil e a segurança de qualquer edificação, é imprescindível contar com o acompanhamento frequente de uma área que ainda é pouco conhecida em muitas partes do Brasil: a engenharia diagnóstica.

A engenharia diagnóstica tem por finalidade investigar, analisar, prevenir e remediar as chamadas manifestações patológicas prediais — ou seja, anomalias que podem afetar a segurança de qualquer edificação, quer seja em sua fase de construção, ou durante toda a sua vida útil.

Sua importância é gigantesca pois visa garantir a preservação de qualquer tipo de imóvel e a seguridade de todos que o habitam. Muitas pessoas moram e trabalham sob estruturas sem avaliação técnica, e que, portanto, estão expostas a todos os riscos relacionados ao desgaste dos componentes estruturais.

Como funciona o diagnóstico?

O trabalho precisa ser feito por uma empresa especializada em engenharia diagnóstica, que conte com um corpo de profissionais capacitados para realizar os check-ups periódicos na estrutura com efetividade e competência. Também é preciso que os responsáveis pelo serviço estejam aptos a seguir todos os requisitos estabelecidos pelas normas técnicas da área.

A metodologia permite que as construções sejam projetadas de forma correta e segura, e também que todas as etapas construtivas estejam em conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos pelas normas e pelo cliente.

