São mais de 60 cursos ofertados pela Universidade e o processo seletivo permite ingresso no segundo semestre nos Câmpus Curitiba, Londrina e Toledo

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) está com inscrições abertas para o Vestibular de Inverno 2026, que possibilita o ingresso de estudantes no segundo semestre do ano. São mais de 60 cursos de graduação presencial ofertados nos Câmpus Curitiba, Londrina e Toledo. As inscrições para o vestibular geral e de medicina seguem até 11 de maio de 2026, pelo site oficial da Instituição.

A prova do vestibular geral será aplicada no dia 24 de maio de 2026, com duração de quatro horas. O processo seletivo é composto por 40 questões objetivas e uma proposta de redação visando avaliar os conhecimentos adquiridos ao término do Ensino Médio. A divulgação dos resultados está prevista para o dia 10 de junho.

Já o vestibular para o curso de Medicina também terá prova no dia 24 de maio de 2026, com duração de cinco horas. O exame é composto por 60 questões objetivas e uma redação, e será realizado nos Câmpus Curitiba, Londrina e Toledo. O resultado também será divulgado a partir de 10 de junho de 2026.

Outras formas de ingresso

ENEM

A PUCPR oferece ingresso por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). As inscrições para essa modalidade ocorrem de 23 de abril a 23 de agosto de 2026, sem cobrança de taxa. Para essa modalidade, serão considerados apenas os resultados obtidos no exame realizado a partir de 2013 e o candidato deve ter obtido nota superior a 450, além de não ter zerado a redação.

Open Academy

O Open Academy PUCPR é um programa multidisciplinar desenvolvido para que estudantes experimentem diferentes áreas do conhecimento e tomem decisões mais conscientes sobre sua carreira por meio da vivência universitária, atendendo tanto quem já se formou quanto alunos que ainda cursam o Ensino Médio. Para os estudantes do ensino médio, o programa funciona como um curso livre, oferecendo disciplinas de curta duração para facilitar o acesso à vivência acadêmica antecipada.

Por meio de mentoria personalizada e aconselhamento profissional, esses jovens podem explorar temas como Inteligência Artificial, Sustentabilidade e Negócios, desenvolvendo repertório e ampliando sua visão sobre possibilidades de carreira. Ao final, os participantes recebem um certificado de curso livre, contribuindo para uma transição mais estruturada para a graduação após a conclusão do colégio.

Para quem já finalizou o ensino médio, ao final do percurso, que pode durar de seis meses a um ano, o estudante tem a possibilidade de ingressar no curso de graduação desejado com a dispensa das disciplinas já cursadas.

O programa conta com processo seletivo próprio, as inscrições podem ser feitas até 7 de agosto, e a prova pode ser realizada até essa mesma data.

American Academy Health

A graduação combina o modelo Liberal Arts, consolidado nos Estados Unidos, com uma formação introdutória na área da saúde, permitindo que o estudante desenvolva uma base acadêmica ampla e maior maturidade para a escolha da carreira. Desde o início, o aluno tem contato com disciplinas da área e com o contexto profissional da saúde.

Após dois anos, o estudante pode optar por participar do processo seletivo exclusivo para os egressos do American Academy Health para o curso de Medicina da PUCPR ou escolher entre as demais opções de cursos da PUCPR ou da Kent State University, instituição parceira nos EUA, localizada no estado de Ohio. As inscrições para o Bacharelado Interdisciplinar em Saúde seguem o mesmo período do vestibular tradicional: até 11 de maio de 2026, com processo seletivo composto por 60 questões objetivas e uma proposta de redação.

American Academy

A PUCPR também está com inscrições abertas para a American Academy, em parceria com a Kent State University (Ohio – EUA) que oferece aos estudantes uma experiência de ensino superior internacional desde o início da graduação. O modelo segue o formato norte-americano, no qual o estudante inicia os dois primeiros anos da graduação na PUCPR, com professores e matriz curricular da Kent State University e, após esse período, define o curso de graduação e a Universidade em que irá finalizar, se será na PUCPR ou na Kent State University.

As inscrições para ingresso no segundo semestre de 2026 vão até o dia 10 de julho. Para ingresso no primeiro semestre de 2027, é possível se inscrever até o dia 05 de fevereiro de 2027. O resultado é publicado individualmente para os candidatos.

Vestibular Agendado

Esta opção permite ao candidato escolher data e horário para realização da prova. As inscrições estão abertas até 19 de agosto de 2026, com realização conforme disponibilidade. O resultado é divulgado em até 15 dias após a prova. Na PUCPR estão disponíveis mais de 60 cursos de graduação entre as áreas de saúde, engenharias, humanidades, negócios e artes, exceto o curso de Medicina para essa modalidade.

Serviço

Vestibular Presencial PUCPR (Geral e Medicina)

Inscrições: até 11 de maio de 2026

Open Academy

Inscrições: 23 de abril a 07 de agosto

Vestibular Agendado

Inscrições: até 19 de agosto de 2026

American Academy

Inscrições: para ingresso no segundo semestre de 2026 vão até o dia 10 de julho; para ingresso no primeiro semestre de 2027, é possível se inscrever até o dia 05 de fevereiro de 2027.

American Academy Health

Inscrições: até 11 de maio de 2026

ENEM

Inscrições: até 23 de agosto de 2026

Para mais informações, acesse: https://www.pucpr.br/