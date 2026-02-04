Matemática, Física e Química formam profissionais para as áreas de educação, tecnologia, pesquisa e inovação



As Licenciaturas em Exatas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) estão com inscrições abertas e bolsas de até 60%, oferecendo oportunidade para quem deseja atuar como professor ou para quem busca seguir carreiras nas áreas de tecnologia, indústria e inovação. Matemática, Física e Química combinam sólida formação pedagógica com competências técnicas cada vez mais valorizadas pelo mercado de trabalho.



Segundo o prof. Cesar Candiotto, Decano da Escola de Educação e Humanidades da PUCPR, a formação em licenciaturas vai além da carreira de professor. As disciplinas e projetos integrados desenvolvem habilidades em raciocínio lógico, análise de dados e inovação. “Quem se forma para ensinar Matemática, Física ou Química também está preparado para atuar em setores estratégicos da economia e da tecnologia”, reforça o Decano.

Formação que transforma: professor e alunos da PUCPR desenvolvem habilidades em Matemática, Física e Química com bolsas de até 60%

Exatas que vão além da sala de aula

Na Licenciatura em Matemática, os estudantes têm formação em estatística, análise de dados, matemática aplicada, e disciplinas como Cálculo Numérico, Equações Diferenciais e Pensamento Computacional. Projetos STEAM conectam ciência, tecnologia e criatividade, permitindo atuação em docência, indústrias, finanças, desenvolvimento de tecnologias, consultoria, pesquisa e produção de materiais educacionais.

Na Licenciatura em Física, a formação ocorre com forte carga de aulas práticas e fundamentação teórica. O curso percorre um arco completo, começando nos pilares clássicos da mecânica, termodinâmica e eletromagnetismo, avançando até a Física Moderna, onde estudamos relatividade, mecânica quântica, física nuclear e de partículas.

Na Licenciatura em Química, os estudantes constroem uma formação sólida desenvolvendo habilidades práticas em laboratório, domínio de equipamentos e análise de dados laboratoriais, que são integrados aos conhecimentos em áreas estratégicas como energias renováveis, biotecnologia, nanotecnologia e toxicologia. Além da docência, o profissional pode atuar de maneira qualificada em indústria química, farmacêutica, cosmética, ambiental, pesquisa, inovação e investigação forense.

Bolsas e incentivos

Para incentivar a carreira docente, a Escola de Educação e Humanidades da PUCPR oferece a Bolsa Magistério, com desconto de 60% durante todo o curso para quem concluiu o Ensino Médio em cursos de Magistério. Para o público geral, há desconto de 35% em todas as mensalidades de 2026, válido para ingresso por vestibular agendado, transferências, Enem ou FIES. Outras possibilidades de bolsas e descontos podem ser acessadas pelo site: https://www.pucpr.br/bolsas-financiamentos-pucpr/

Formar professores é formar o futuro

Com as licenciaturas em Exatas, a PUCPR reforça a importância de uma formação profissional com inovação, tecnologia e propósito, contribuindo com o desenvolvimento do país. Matemática, Física e Química se consolidam como cursos que formam agentes de transformação preparados para os desafios do presente e do futuro.

