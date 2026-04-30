E se você pudesse vivenciar diferentes cursos, experimentar disciplinas reais e entender na prática como é estudar na universidade antes de decidir sua profissão?

Criado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), o Open Academy PUCPR é um programa que antecipa a experiência universitária para estudantes do Ensino Médio e também para quem já concluiu essa etapa. Com disciplinas alinhadas a temas globais, mentoria personalizada e possibilidade de aproveitamento acadêmico, a iniciativa busca tornar a escolha da graduação mais assertiva. As inscrições seguem abertas até 7 de agosto.

Programa Open Academy da Pontifícia Universidade Católica do Paraná permite que estudantes testem cursos, vivenciem a rotina acadêmica e tomem decisões de carreira com mais segurança antes da graduação.

O que é o Open Academy PUCPR e por que ele chama atenção

O programa foi estruturado para oferecer uma vivência universitária real, permitindo que o estudante tenha contato direto com conteúdos, professores e a dinâmica acadêmica antes mesmo de ingressar oficialmente em um curso de graduação.

A proposta é clara: possibilitar que o jovem experimente antes de decidir, reduzindo dúvidas, inseguranças e até mudanças de curso no futuro.

Para estudantes do Ensino Médio: um “teste-drive” da universidade

Quem ainda está no colégio, a partir do 2º ano do Ensino Médio, participa do Open Academy por meio de um curso livre, com disciplinas de curta duração que permitem um contato antecipado com o ambiente universitário. Ao longo da experiência, o estudante desenvolve repertório acadêmico e profissional, tem acesso a temas atuais e, ao final, recebe certificação. Mais do que isso, ganha clareza sobre seus interesses, habilidades e possibilidades de carreira saindo do campo da dúvida para uma escolha baseada em vivência real.

Vivência universitária na Pontifícia Universidade Católica do Paraná aproxima estudantes da realidade acadêmica e apoia escolhas de carreira mais seguras.

Para quem já terminou o Ensino Médio: vantagem real na graduação

O Open Academy também atende estudantes que já concluíram o Ensino Médio e buscam uma entrada mais estratégica na universidade. Nesse formato, o percurso pode durar de seis meses a um ano e oferece a possibilidade de aproveitamento de disciplinas na graduação escolhida. Na prática, isso significa começar o curso já com parte da carga horária cumprida, economizando tempo e tornando a jornada acadêmica mais eficiente.

Disciplinas conectadas com o presente e o futuro

Um dos principais diferenciais do programa está na grade de disciplinas, que acompanha tendências globais e demandas do mercado. Temas como Inteligência Artificial, Sustentabilidade e Negócios, Economia Criativa, fazem parte do conteúdo, ampliando a visão dos estudantes sobre as transformações do mundo e as novas oportunidades profissionais.

Mentoria e orientação profissional: o diferencial decisivo

Além das aulas, os participantes contam com mentoria personalizada e aconselhamento profissional do Núcleo de Práticas em Psicologia da PUCPR, o que fortalece ainda mais o processo de escolha. Esse acompanhamento ajuda o estudante a transformar a experiência prática em uma decisão mais consciente e alinhada aos seus objetivos.

Estrutura do programa e processo seletivo

O Open Academy possui processo seletivo próprio e valores diferenciados para os estudantes do Ensino Médio que participam como curso livre, já os formados podem avançar com aproveitamento acadêmico. A estrutura é flexível e pensada para facilitar o acesso à vivência universitária, com aulas no período vespertino.

“Iniciativas como o Open Academy PUCPR ganham relevância estratégica ao antecipar a vivência universitária e oferecer orientação profissional personalizada, além do programa reduzir o risco de uma escolha equivocada e contribuir para que o estudante chegue à graduação com identidade, propósito e maior chance de concluir o curso”, Paulo Baptista, Diretor do Open Academy PUCPR.

Prazo final: 7 de agosto

Quer tomar uma decisão de carreira com mais segurança e já começar a viver a universidade?

Acesse o site e faça sua inscrição: https://openacademy.pucpr.br/