A Profit Contabilidade oferece conhecimento com prática, resolve pendências de gestão, burocracias e apoia com resultados para fazer sua empresa crescer

Mesmo com as vendas em alta, muitos empresários vivem com um sentimento estranho de “algo errado”. Isso acontece quando a gestão não está 100% em ordem. O problema é silencioso, mas grave: além de multas, acaba drenando energia e foco.

O Índice de Burocracia da América Latina de 2022 revela que as micro e pequenas empresas brasileiras dedicam, em média, 180 horas por ano a burocracias diversas, o que corresponde a 22,5 dias úteis. A gestão operacional representa 57,7% desse tempo, sendo a área mais afetada.

Com 40 anos de mercado, atuando em empresas de diversos segmentos, consultorias e também em sala de aula, Denise Oliveira, sócia administradora, comenta que a Profit Contabilidade nasceu de uma percepção prática: a dificuldade em encontrar profissionais preparados para atuar em um escritório contábil. E virou o jogo, ao oferecer soluções completas e proativas. Dessa forma, a Profit ajuda empresários a colocarem tudo nos eixos e redescobrir o prazer de empreender com segurança.

“Na Profit, nosso diferencial está no cuidado com o cliente: fazemos a contabilidade como determina a legislação, mas vamos além. Oferecemos apoio gerencial, fornecemos informações precisas e confiáveis que permitem aos empresários tomar decisões mais assertivas e tornar o seu negócio mais competitivo e eficiente, bem como acompanhamos de perto a realidade de cada negócio”, afirma Denise Oliveira..

A Profit oferece conhecimento com prática, resolve pendências, cuida de toda a burocracia, dá ideias e apoia com resultados para fazer sua empresa crescer.

Com a constante evolução das normativas e tecnologias, estar atualizado é uma necessidade para empresas de qualquer porte e segmento, não mais uma opção. “Contar com um parceiro que compreenda e ponha em prática as reais aplicabilidades contábeis para a sua empresa é o diferencial para impulsionar o seu negócio, com mais competitividade no mercado”, pontua.

Antecipação de problemas

Reunindo profissionais com mais de 40 anos de experiência na área contábil, a Profit nasceu diante da dificuldade em encontrar profissionais preparados para atuar em escritórios de contabilidade. “Sentimos que era hora de compartilhar nosso conhecimento de forma acessível e transformadora e criamos uma contabilidade que cuida de tudo, antecipa problemas e ajuda o empreendedor a crescer com tranquilidade. Porque quem trabalha tanto, merece apoio de verdade”, destaca Denise Oliveira.

“Atendemos nossos clientes do setor comercial e prestador de serviços com diferenciais que vão além da contabilidade tradicional: oferecemos suporte gerencial, escrituração contábil e fiscal de forma alinhada à legislação vigente. Ao mesmo tempo, promovemos cursos e treinamentos práticos (online e presenciais) para capacitar empresários e profissionais da área contábil, financeira e tributária. Essa é a nossa essência: conhecimento com prática, apoio com resultado”, ressalta.

Confira os diferenciais da Profit Contabilidade:

Atendimento qualificado: a Profit oferece oportunidades de gerenciar seus negócios com perfeição e transparência, orientando sobre legislação, obrigações, vencimentos, procedimentos, entre outros temas importantes para uma gestão contábil profissional e saudável.

a Profit oferece oportunidades de gerenciar seus negócios com perfeição e transparência, orientando sobre legislação, obrigações, vencimentos, procedimentos, entre outros temas importantes para uma gestão contábil profissional e saudável. Tendências tecnológicas: os dados contábeis de qualquer empresa são sensíveis e confidenciais. A Profit conta com uma plataforma de gestão contábil, ferramenta segura, confiável e funcional para que tanto a equipe, quanto os clientes, possam otimizar a organização de informações.

os dados contábeis de qualquer empresa são sensíveis e confidenciais. A Profit conta com uma plataforma de gestão contábil, ferramenta segura, confiável e funcional para que tanto a equipe, quanto os clientes, possam otimizar a organização de informações. Comunicação eficiente : a empresa disponibiliza para os clientes canais que oferecem informações e esclarecimentos. Os procedimentos contábeis são diversos e podem gerar dúvidas. Pensando nisso, a equipe da Profit está sempre disponível para solucionar cada questão de maneira rápida e de forma efetiva.

: a empresa disponibiliza para os clientes canais que oferecem informações e esclarecimentos. Os procedimentos contábeis são diversos e podem gerar dúvidas. Pensando nisso, a equipe da Profit está sempre disponível para solucionar cada questão de maneira rápida e de forma efetiva. Soluções diferenciadas: uma rede com parceiros comerciais para oferecer maior suporte aos clientes. Suporte nas mais diversas áreas da gestão que envolvem marketing, vendas, Gestão de Pessoas, Planejamento Estratégico e Jurídico dentre outras especialidades.

Fale com a Profit e transforme essa dúvida constante em tranquilidade diária. Clique aqui e acesse mais informações.