Evitar falhas de gestão vai além de uma obrigação: é uma vantagem competitiva quando feita com estratégia

Muitos empreendedores cometem erros básicos que custam caro: falta de planejamento, falta de capacitação, mistura de finanças pessoais com as da empresa, falta de acompanhamento no fluxo de caixa, falta de acompanhar a concorrência e as inovações em seu segmento. E mais: não investir em marketing, não contratar pessoas capacitadas, falta de controles básicos e burocráticos, falta de empatia com clientes e fornecedores, não emitir as notas corretamente, entre outros.

Com 40 anos de mercado, atuando em empresas de diversos segmentos, consultorias e também em sala de aula, Denise Oliveira, sócia administrativa, comenta que a Profit Contabilidade nasceu de uma percepção prática: a dificuldade em encontrar profissionais preparados para atuar em um escritório contábil. E virou o jogo, ao oferecer soluções completas e proativas que ajudam a evitar com um plano claro e acompanhamento contínuo.

“Evitar falhas de gestão não é apenas uma obrigação: é uma vantagem competitiva quando feita com inteligência e estratégia. Nós entendemos como é desafiador empreender no Brasil. E sabemos o que é dormir preocupado sem saber da saúde financeira da sua empresa, de qual é o melhor regime tributário, se está praticando um preço adequado para seu produto ou serviço, entre outras dores do dia a dia empresarial”, explica Denise Oliveira.

Gestão contábil eficaz

A Profit vai além da contabilidade tradicional. Ela previne problemas e orienta estratégias que transformam estresse em confiança. “Com a Profit, o empresário respira aliviado, sabendo que tudo está sendo cuidado com atenção, estratégia e visão. Além de seguro e tranquilo, ele pode crescer seu negócio com clareza, se tornando um verdadeiro líder estratégico”, destaca.

Ao longo de sua caminhada, a Profit se deparou com muitas falhas nos controles de estoques, formação de preço, contas a pagar e receber, bem como a administração de recursos na administração de condomínios, que não deveriam acontecer.

“Com base nisso seguimos com o mesmo propósito de origem: formar e apoiar, promovendo cursos e treinamentos práticos — tanto online quanto presenciais — para capacitar empresários e profissionais da área contábil, financeira e tributária. Essa é a nossa essência: conhecimento com prática, apoio com resultado”.

Erros comuns em pequenas empresas

Reunindo profissionais com mais de 40 anos de experiência na área contábil, a Profit nasceu diante da dificuldade em encontrar profissionais preparados para atuar em escritórios de contabilidade. “Com o passar do tempo e as mudanças no cenário global, vimos muitos empresários sofrendo com a parte contábil — sobrecarregados, inseguros e sozinhos. Isso não é justo. Sentimos que era hora de compartilhar nosso conhecimento de forma acessível e transformadora e criamos uma contabilidade que cuida de tudo, antecipa problemas e ajuda o empreendedor a crescer com tranquilidade. Porque quem trabalha tanto, merece apoio de verdade”, afirma Denise Oliveira.

Confira os diferenciais da Profit Contabilidade:

Atendimento qualificado: a Profit oferece oportunidades de gerenciar seus negócios com perfeição e transparência, orientando sobre legislação, obrigações, vencimentos, procedimentos, entre outros temas importantes para uma gestão contábil profissional e saudável.

Tendências tecnológicas: os dados contábeis de qualquer empresa são sensíveis e confidenciais. A Profit conta com uma plataforma de gestão contábil, ferramenta segura, confiável e funcional para que tanto a equipe, quanto os clientes, possam otimizar a organização de informações.

Comunicação eficiente: a empresa disponibiliza para os clientes canais que oferecem informações e esclarecimentos. Os procedimentos contábeis são diversos e podem gerar dúvidas. Pensando nisso, a equipe da Profit está sempre disponível para solucionar cada questão de maneira rápida e de forma efetiva.

Soluções diferenciadas: uma rede com parceiros comerciais para oferecer maior suporte aos clientes. Suporte nas mais diversas áreas da gestão que envolvem marketing, vendas, Gestão de Pessoas, Planejamento Estratégico e Jurídico dentre outras especialidades.

