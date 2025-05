Quem quer crescer precisa de uma contabilidade que vai além do básico. A Profit Contabilidade entrega tudo isso, com visão estratégica

Contabilidade comum está com os dias contados. Hoje, as empresas que crescem contam com contadores estratégicos, que ajudam no planejamento tributário, no controle financeiro, identificam oportunidades e orientam procedimentos de apoio para o crescimento lucrativo da empresa.

Com 40 anos de mercado, atuando em empresas de diversos segmentos, consultorias e também em sala de aula, Denise Oliveira, sócia administrativa, comenta que a Profit Contabilidade nasceu de uma percepção prática: a dificuldade em encontrar profissionais preparados para atuar em um escritório contábil. A Profit lidera esse novo modelo no Brasil, oferecendo não só segurança, mas inteligência de negócios.

“Entendemos como é desafiador empreender no Brasil. Sabemos o que é dormir preocupado sem saber da saúde financeira da sua empresa, de qual é o melhor regime tributário, se está praticando um preço adequado para seu produto ou serviço, entre outras dores do dia a dia empresarial. Quem quer crescer, precisa de uma contabilidade que vá além do básico. A Profit entrega tudo isso com visão estratégica”, explica Denise Oliveira.

Embora alguns empresários ainda vejam a contabilidade como um processo burocrático ou papelada, ou geradora de emissão de guias, a Profit enxerga a contabilidade como uma aliada no processo de gestão.

“Nosso diferencial está no cuidado com o cliente: fazemos a contabilidade como determina a legislação, mas vamos além. Oferecemos apoio gerencial, fornecemos informações precisas e confiáveis que permitem aos empresários tomar decisões mais assertivas e tornar o seu negócio mais competitivo e eficiente. Se você busca formação, treinamentos para funcionários, apoio profissional ou uma contabilidade que realmente entende do seu dia a dia, conte com a gente”.

Para isso, a Profit Contabilidade atende seus clientes do setor comercial e prestador de serviços com um diferencial que vai além da contabilidade tradicional, oferecendo suporte gerencial, escrituração contábil e fiscal de forma alinhada à legislação vigente.

Contabilidade estratégica

A Profit vai além da contabilidade tradicional. Ela previne problemas e orienta estratégias que transformam estresse em confiança. “Com a Profit, o empresário respira aliviado, sabendo que tudo está sendo cuidado com atenção, estratégia e visão. Além de seguro e tranquilo, ele pode crescer seu negócio com clareza, se tornando um verdadeiro líder estratégico”, destaca.

Ao longo de sua caminhada, a Profit se deparou com muitas falhas nos controles de estoques, formação de preço, contas a pagar e receber, bem como a administração de recursos na administração de condomínios, que não deveriam acontecer. “Com base nisso seguimos com o mesmo propósito de origem: formar e apoiar, promovendo cursos e treinamentos práticos — tanto online quanto presenciais — para capacitar empresários e profissionais da área contábil, financeira e tributária. Essa é a nossa essência: conhecimento com prática, apoio com resultado”.

Contador parceiro do negócio

Reunindo profissionais com mais de 40 anos de experiência na área contábil, a Profit nasceu diante da dificuldade em encontrar profissionais preparados para atuar em escritórios de contabilidade. “Com o passar do tempo e as mudanças no cenário global, vimos muitos empresários sofrendo com a parte contábil — sobrecarregados, inseguros e sozinhos. Isso não é justo. Sentimos que era hora de compartilhar nosso conhecimento de forma acessível e transformadora e criamos uma contabilidade que cuida de tudo, antecipa problemas e ajuda o empreendedor a crescer com tranquilidade. Porque quem trabalha tanto, merece apoio de verdade”, afirma Denise Oliveira.

Confira os diferenciais da Profit Contabilidade:

Atendimento qualificado: a Profit oferece oportunidades de gerenciar seus negócios com perfeição e transparência, orientando sobre legislação, obrigações, vencimentos, procedimentos, entre outros temas importantes para uma gestão contábil profissional e saudável.

a Profit oferece oportunidades de gerenciar seus negócios com perfeição e transparência, orientando sobre legislação, obrigações, vencimentos, procedimentos, entre outros temas importantes para uma gestão contábil profissional e saudável. Tendências tecnológicas: os dados contábeis de qualquer empresa são sensíveis e confidenciais. A Profit conta com uma plataforma de gestão contábil, ferramenta segura, confiável e funcional para que tanto a equipe, quanto os clientes, possam otimizar a organização de informações.

os dados contábeis de qualquer empresa são sensíveis e confidenciais. A Profit conta com uma plataforma de gestão contábil, ferramenta segura, confiável e funcional para que tanto a equipe, quanto os clientes, possam otimizar a organização de informações. Comunicação eficiente : a empresa disponibiliza para os clientes canais que oferecem informações e esclarecimentos. Os procedimentos contábeis são diversos e podem gerar dúvidas. Pensando nisso, a equipe da Profit está sempre disponível para solucionar cada questão de maneira rápida e de forma efetiva.

: a empresa disponibiliza para os clientes canais que oferecem informações e esclarecimentos. Os procedimentos contábeis são diversos e podem gerar dúvidas. Pensando nisso, a equipe da Profit está sempre disponível para solucionar cada questão de maneira rápida e de forma efetiva. Soluções diferenciadas: uma rede com parceiros comerciais para oferecer maior suporte aos clientes. Suporte nas mais diversas áreas da gestão que envolvem marketing, vendas, Gestão de Pessoas, Planejamento Estratégico e Jurídico dentre outras especialidades.

Descubra como transformar sua gestão empresarial com o apoio da Profit Contabilidade. Clique aqui e saiba mais.