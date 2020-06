Foi-se o tempo em que os pisos laminados eram delicados e qualquer limpeza mais pesada – com produtos líquidos – o danificavam. E mais, que sapatos de salto e pés de móveis os riscavam. O mercado atendeu ao público e agora existem os pisos resistentes à água e riscos.

Isso aliado à beleza e ao conforto térmico que já acrescentavam a qualquer ambiente. Com essa inovação, os pisos laminados podem ser aplicados na cozinha e lavabo/banheiro sem qualquer dor de cabeça.

As vantagens são inúmeras. As cozinhas residenciais passaram a ser um espaço comum onde a família se reúne. Os banheiros, por sua vez, transformaram-se em minispas, onde é possível escapar da agitação da vida cotidiana. Por isso, a importância de ser ter pisos mais resistentes e belos.

Aliás, os atuais pisos laminados têm ficado muito próximos da madeira real em termos de textura e cor, com o benefício adicional de limpeza mais fácil.

Para facilitar o projeto dos ambientes, com os pisos resistentes à água é permitido usar o mesmo tipo de revestimento em toda a casa, dando amplitude e acrescentando unidade.

A Premier Pisos, empresa com mais de dez anos de tradição em revestimentos para piso, trabalha com os pisos 100% resistentes à água da fabricante belga Quick-Step. Essa resistência é possível graças ao revestimento chamado Hydroseal, que protege até mesmo as ranhuras do piso para que os líquidos não penetrem.

Os pisos também são protegidos contra riscos. Ou seja, nada de problemas com sapatos de salto, queda de objetos, marcas de móveis. A garantia é de 20 anos.

A gama de tons surpreende. São dezenas de cores semelhantes à madeira natural, que vão do carvalho clássico, passando pelo cumaru café até o castanheiro antigo restaurado. Opções que certamente vão de inserir em qualquer projeto de construção e decoração.

