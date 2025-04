Novos projetos da Prefeitura de Curitiba impulsionam mobilidade, cultura, saúde e infraestrutura para uma cidade mais acessível e vibrante

Desde o dia 1° de janeiro de 2025, a Prefeitura de Curitiba tem se dedicado a diversas iniciativas visando aprimorar a qualidade de vida na cidade. O principal foco é tornar Curitiba ainda mais convidativa, criando um ambiente onde os cidadãos possam realmente vivenciar a cidade de maneira plena. Para alcançar esse objetivo, projetos inovadores já estão em andamento, promovendo a revitalização e o desenvolvimento sustentável em diferentes áreas.

Mobilidade e acessibilidade

No campo da mobilidade urbana, a Prefeitura investe em soluções práticas e acessíveis para os curitibanos. O programa Domingão Paga Meia foi uma das iniciativas que mais se destacaram, estimulando o uso do transporte coletivo. Aos domingos, os passageiros pagam meia tarifa, beneficiando mais de 1,4 milhão de pessoas com a tarifa reduzida de R$ 3,00. A ideia é incentivar o deslocamento pela cidade, promovendo mais interações e movimentação no comércio e na cultura local.

A Tarifa Zero – A Caminho do Emprego é outro projeto importante, que visa apoiar aqueles que buscam oportunidades no mercado de trabalho. A tarifa gratuita para quem se desloca até entrevistas ou até mesmo para o primeiro emprego é uma ação que reforça o compromisso da gestão com a inclusão social e o fortalecimento da economia local.

Além disso, Curitiba recebeu novos ônibus, que chegam com um diferencial: maior conforto, segurança e modernidade, incluindo câmeras de segurança nos veículos, proporcionando mais tranquilidade aos usuários.

Revitalização do centro e ações de segurança

O Projeto Curitiba, de Volta ao Centro visa revitalizar a região central da cidade, trazendo melhorias significativas na infraestrutura, segurança, moradia, turismo, lazer e cultura. A operação Centro Seguro, em parceria com o Governo do Paraná, intensifica a presença policial, com mais efetivos das forças de segurança e maior atuação da inteligência, além do aumento de recursos para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A renovação da Rua Emiliano Perneta e a iluminação do centro histórico são algumas das ações que estão em andamento, além do incentivo à promoção da habitação e outras iniciativas planejadas a longo prazo.

Cultura: a cidade como palco de grandes acontecimentos

Curitiba também tem se destacado no cenário cultural. A edição deste ano da Oficina de Música foi uma das maiores já realizadas, com 230 eventos abrangendo diversos estilos, como música erudita, popular, antiga e cinema. Quase 180 desses eventos foram gratuitos, promovendo o acesso da população à cultura de forma democrática. Além disso, mais de 80 cursos foram realizados com a participação de mais de 100 professores.

O Festival de Teatro de Curitiba, que volta a contar com o apoio da Prefeitura, é outro grande destaque. O evento, que atrai cerca de 40 mil turistas e envolve aproximadamente 2 mil artistas, movimenta a economia local e reforça a posição de Curitiba como um importante polo cultural no país.

Recentemente, a cidade também se consagrou como um excelente destino para grandes eventos. O Red Bull Showrun e o SmartCity Expo atraíram turistas e investidores, impulsionando a economia e o setor de turismo, e consolidando Curitiba como um cenário atrativo para eventos de grande porte.

Avanços na saúde

Na área da saúde, a Prefeitura tem realizado entregas significativas. Um exemplo disso é a inauguração do novo Ambulatório Encantar, no Centro, especializado no atendimento a crianças e adolescentes com atraso no desenvolvimento, sendo referência no acompanhamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ampliação do espaço, que passou de 758,7 m² para 2,7 mil m², permite um atendimento mais eficaz e personalizado. A previsão é que o número de atendimentos dobre, beneficiando mais de mil crianças com TEA.

Além disso, novas unidades e serviços estão sendo implantados, como ambulatórios especializados em TDAH e estimulação precoce, além de ações voltadas à saúde mental infanto-juvenil. A preocupação com o bem-estar dos cuidadores também é destaque, com oficinas de geração de renda e bem-estar sendo oferecidas para os pais das crianças atendidas.

Outras conquistas para a qualidade de vida em Curitiba

Além dos grandes projetos citados acima, a Prefeitura de Curitiba tem implementado diversas melhorias em toda a cidade. Entre as ações, destacam-se a sinalização dos radares, a construção de quadras de grama sintética e parquinhos, a reforma do Armazém da Família Caiuá e a reabertura da UPA Boqueirão. A resposta rápida a emergências, como as fortes chuvas que afetaram a cidade, e o lançamento do programa Meio Milhão de Árvores, demonstram o compromisso com a sustentabilidade e a proteção ambiental.

A Prefeitura também segue avançando nas obras do Inter 2, que promete melhorar ainda mais a infraestrutura de transporte.

Com essas e outras ações, Curitiba segue transformando-se em um modelo de cidade inteligente, sustentável e conectada, onde qualidade de vida, segurança e acessibilidade caminham juntas para criar um futuro melhor para seus habitantes.

