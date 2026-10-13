Compare juros, renegociação e valor líquido da antecipação; a Central do Credor da PRECS ajuda a esclarecer dúvidas antes da escolha

Os juros de uma dívida continuam correndo mesmo quando o dinheiro para quitá-la já foi reconhecido pela Justiça. Quem tem um precatório a receber e contas atrasadas conhece esse desencontro: o crédito existe, mas ainda não está disponível para pagar as despesas do mês.

Esperar, renegociar as dívidas ou antecipar o precatório são caminhos que precisam ser comparados. A PRECS, especializada na análise desses créditos, reúne na Central do Credor orientações para esclarecer dúvidas e conferir propostas antes da decisão. O ponto de partida é entender quanto cada alternativa custa para você.

Quanto custa manter a dívida

Uma dívida que cabe no orçamento é diferente de outra que cresce a cada mês e compromete despesas essenciais. Antes de decidir, reúna o saldo atualizado, os juros, os encargos e as condições disponíveis para renegociação.

Reduzir juros ou obter um desconto para quitação pode mudar a comparação. Parcelar também pode ajudar, desde que o novo compromisso caiba no orçamento. Vale pedir o custo total do acordo: uma prestação menor, sozinha, não mostra quanto será pago ao final.

Receber antes tem um preço

A antecipação acontece por meio da venda do direito de receber o precatório, chamada cessão de crédito. O credor recebe o preço negociado e transfere ao comprador os direitos previstos no contrato.

Essa negociação envolve deságio: um desconto sobre o valor do crédito considerado na proposta. Por isso, o valor a receber na venda será menor que essa referência. É preciso saber qual valor foi usado no cálculo e quanto efetivamente ficará disponível, após os descontos aplicáveis ao caso.

“É importante não olhar somente para a diferença entre o valor do precatório e o valor da proposta. O credor precisa considerar o prazo de espera, sua situação financeira, seus objetivos e as condições da negociação” Thais Cheminski – diretora comercial da PRECS.

O que comparar antes de aceitar uma proposta

Para avaliar se a antecipação faz sentido, coloque lado a lado:

O custo adicional da espera: juros e encargos que podem se acumular no período considerado.

As condições da renegociação: valor total do acordo e parcelas que cabem no orçamento.

O que esperar do precatório: valor atualizado, situação do crédito e estimativa de pagamento, que não equivale a uma data garantida.

Quanto receber na venda: valor líquido, direitos cedidos e condições de pagamento por escrito.

A atualização prevista para o crédito também deve entrar nessa comparação. Se for possível reorganizar as contas e aguardar, manter o precatório pode fazer sentido. Quando a dívida pressiona o orçamento, avaliar uma proposta pode ajudar a conhecer outra saída. A escolha depende dos números de cada caso.

Como a PRECS analisa o seu precatório

Natureza do crédito, ente devedor, expectativa de pagamento e documentação influenciam a negociação. Segundo a PRECS, a operação passa pela análise do precatório, verificação de documentos e certidões e formalização por escritura pública em cartório, com pagamento à vista na assinatura.

O prazo até essa etapa varia conforme o cartório e as certidões necessárias. Peça as condições por escrito e consulte o advogado que acompanha o processo para compreender o alcance da cessão e os descontos aplicáveis.

Na Central do Credor, a PRECS também oferece conferência de propostas recebidas de outras empresas. Segundo a companhia, a equipe explica o conteúdo da oferta e os pontos que merecem verificação; o envio não gera compromisso.

Tem um precatório a receber e quer entender suas opções? Acesse a Central do Credor da PRECS. Se já recebeu uma oferta, escolha a opção “Conferir proposta” e envie as informações para análise sem compromisso.