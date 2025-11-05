Experiências de advogados comprovam a confiança e os diferenciais da PRECS, empresa do Sul referência na intermediação de precatórios no Brasil

Negociar um precatório ainda desperta muitas dúvidas, especialmente entre quem não está familiarizado com o tema. É usual que o senso comum associe esse mercado a riscos, incertezas e até a possibilidade de golpes ou fraudes. Como o processo envolve valores expressivos e processos jurídicos complexos, muitos credores de precatórios ainda têm dificuldade em saber a quem recorrer para conduzir a venda desse crédito com segurança.

Para contextualizar, o precatório é uma ordem de pagamento emitida pelo judiciário para que o governo quite uma dívida com quem venceu uma ação judicial. Esse processo pode se estender por muitos anos. No Paraná, por exemplo, especialistas apontam que a fila de pagamento de precatórios pode chegar a 17 anos. Em meio a um cenário tão delicado, envolvendo histórias pessoais e a expectativa de quem aguarda por justiça, é natural que surjam dúvidas sobre propostas que prometem soluções rápidas. É nesse ponto que entra a atuação dos advogados, orientando e conduzindo seus clientes a alternativas seguras.

Especializada na antecipação desses créditos, a PRECS, fundada no Sul e com atuação nacional, se consolidou como referência no setor com a sua estrutura pioneira. A empresa promove um ambiente de oportunidades para credores e investidores, e é representada por aqueles que confiam em seu trabalho. Advogados que já indicaram a PRECS compartilham suas experiências, reforçando sua credibilidade no segmento.

Atendimento humanizado e de confiança

No mercado de precatórios, a confiança é o ativo mais valorizado e é isso que tem levado muitos advogados a indicarem a PRECS aos seus clientes. O preparo e o treinamento da equipe também são importantes para uma experiência positiva em cada negociação. Para o advogado Leonardo Turim, o atendimento de qualidade é o ponto de partida para essa relação de confiança que a empresa constrói com advogados e credores.

“A PRECS é uma empresa séria e responsável, que transmite confiança. Meus clientes foram muito bem atendidos e todo o processo ocorreu com transparência e profissionalismo. Destaco o atendimento da colaboradora Byanka, que representou a empresa com segurança e sensibilidade, conduzindo a negociação de forma ética e acolhedora. Quando lidamos com valores sensíveis e clientes ansiosos pelo recebimento, essa postura faz toda a diferença e reflete o excelente treinamento e a credibilidade da equipe da PRECS.”

PRECS investe em soluções digitais e qualificação constante para garantir eficiência e segurança nas operações com precatórios.

Ética e transparência em todas as etapas

Outros advogados enxergam na empresa uma aliada ética e confiável, capaz de unir eficiência e segurança na intermediação desses créditos judiciais. É o caso do advogado Vidal Ribeiro Ponçano, sócio da Vidal Ribeiro Ponçano Sociedade de Advogados, que compartilha sua experiência.

“A PRECS demonstrou excelência e transparência em todas as etapas da negociação de nossos precatórios. A postura ética e o atendimento humano de seus diretores (Thaís, Daniel e Murilo), mostram que é possível unir agilidade, segurança jurídica e empatia em um mesmo processo. Pela experiência positiva e pela seriedade em cada detalhe, recomendo a empresa a outros colegas advogados como uma parceira confiável, profissional e comprometida com resultados.”

Seriedade e coerência do início ao fim

Manter uma comunicação clara e transparente também é importante para construir confiança nas negociações. O advogado Paulo José Gozzo, que já trabalhou com a PRECS, considera esse aspecto um dos grandes diferenciais da empresa. Em sua experiência, a negociação foi conduzida com seriedade e total respeito, sem qualquer tipo de pressão para a tomada de decisão.

“A PRECS se mostrou uma empresa séria e confiável, que conduziu a negociação com profissionalismo e clareza. Ofereceu o melhor valor pelo precatório e manteve uma comunicação ética e coerente do início ao fim. Essa postura transmite segurança e reforça a credibilidade da empresa no mercado.”

Agilidade e credibilidade no processo

O sucesso de negociações de precatórios depende de propostas que atendam o interesse de todas as partes envolvidas. Essa foi a experiência que a advogada Fhrancielli Seara Passos Medeiro Mioti, da PMM Advocacia, encontrou com a PRECS. Depois de atuar com outras empresas do setor, ela percebeu a diferença no atendimento, na agilidade e na clareza das intermediações.

“Com a PRECS, tudo é transparente e rápido. Já realizei várias transações e sempre com total confiança. As propostas são justas, o atendimento é atencioso e o pagamento acontece com agilidade: envio a documentação em um dia e, no outro, já está tudo resolvido no cartório. Essa eficiência e segurança me permitem repassar tranquilidade aos meus clientes, e é por isso que confio e indico a empresa.”

PRECS: a opção confiável para credores e investidores de precatórios

Os relatos de advogados comprovam a credibilidade que a empresa vem construindo ao longo dos anos. Com uma estrutura moderna e um modelo de atuação pioneiro, a PRECS consolidou-se como referência nacional no mercado de precatórios. A empresa atende tanto credores, que buscam liquidez imediata e segurança no recebimento, quanto investidores, que encontram oportunidades sólidas, com operações seguras e juridicamente reconhecidas.

Em ambos os casos, o propósito é simplificar processos complexos e trazer segurança jurídica, com acompanhamento próximo e soluções ágeis. “Nosso principal diferencial é a combinação de expertise jurídica, estrutura financeira e uso de tecnologia. Atuamos com total transparência em cada etapa e contamos com uma equipe altamente especializada. Além disso, prezamos por processos rápidos e claros, sempre com foco na segurança do cliente e agilidade do processo”, destaca Daniel Horn, CEO do Grupo PRECS.

Todo esse compromisso é sustentado por rigorosos padrões de compliance e governança, alinhados às normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e às regulamentações de cada tribunal. Além de títulos ou reconhecimentos, é a trajetória sólida, ética e transparente da PRECS que confirma sua credibilidade. É essa postura que inspira confiança em advogados e clientes, e permite viabilizar resultados concretos a partir de precatórios.

