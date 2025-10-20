Empresa de Curitiba agiliza o pagamento de precatórios com segurança, confiança e resultados reais para quem precisa

Quem já passou pela saga de receber um precatório sabe: é uma espera que parece não ter fim. São anos de processos, idas ao cartório, prazos que se arrastam e promessas que nunca viram realidade. Enquanto o dinheiro não chega, sonhos ficam guardados — a casa própria, o investimento, o alívio das contas.

Mas para quem conheceu a PRECS, essa história teve um novo final. A empresa, com sede no Sul do país, virou sinônimo de agilidade e confiança ao ajudar pessoas a negociar seus precatórios de forma segura e transparente. É a ponte entre a longa espera e a conquista imediata.

Transformando papel em conquistas

A PRECS atua em um mercado tradicionalmente lento, mas que tem mudado com o apoio da tecnologia, da estrutura jurídica e de uma equipe experiente.

Segundo o CEO Daniel Horn, o objetivo é resolver o que parecia impossível:

“Já lidamos com casos em que pessoas não tinham qualquer perspectiva de recebimento. Com a estruturação adequada da negociação, conseguimos antecipar o valor do crédito e organizar toda a documentação, eliminando entraves burocráticos que atrasavam o negócio.”

Ele explica que o trabalho da PRECS beneficia tanto famílias quanto empresas.

“Nosso trabalho não beneficia apenas famílias, que conquistam liquidez imediata e segurança financeira. Também apoiamos empresas que precisam reforçar o capital de giro, reequilibrar o fluxo de caixa ou destravar recursos imobilizados em precatórios. Essa antecipação permite investir em novos projetos, quitar obrigações pendentes e fortalecer a saúde financeira do negócio.”, completa Horn.

Com esse modelo, o valor que parecia distante se transforma em realidade. E histórias de vida começam a mudar.

Clientes contam como foi sair da fila e realizar sonhos

Cada pessoa que procura a PRECS tem uma história — e quase todas têm em comum a incerteza de não saber quando o dinheiro vai chegar.

Adriano lembra que no início ficou em dúvida sobre vender o precatório, mas decidiu conhecer a empresa.

“Eu estava há muito tempo esperando e não sabia como vender. A PRECS entrou em contato comigo e me convidou para vir até a empresa. Fui muito bem recebido, os problemas de cartório foram resolvidos rapidamente e recebi o pagamento na hora. Para quem ainda tem dúvida, recomendo procurar a PRECS.”

Para Amadeu, o diferencial foi o atendimento:

“O que me convenceu foi a forma como fui tratado. Profissionais preparados, que me deram segurança e até se colocaram à disposição para viajar para negociar, caso fosse necessário. Foi uma experiência muito positiva e um bom negócio para ambas as partes.”

Orivaldo viu na negociação uma chance de investir:

“A PRECS me passou bastante confiança. Explicaram tudo, fui bem atendido e fechei a negociação com segurança. Agora consigo investir na minha oficina e indico a empresa para quem busca vender seu precatório.”

Já Sandra ficou surpresa com a rapidez:

“Eu e meu esposo fomos muito bem recebidos e, em menos de meia hora, a operação já estava concluída de forma segura e tranquila. Saímos satisfeitos e agradecidos pelo atendimento.”

E Juraci resume o sentimento de muitos:

“Desde que entrei na empresa, senti que era séria e honesta. Fechei o contrato com a certeza de que todos saíram ganhando. Estou feliz e quero indicar a PRECS para outras pessoas.”

De precatório a apartamento: a história da Jennifer

Entre tantas histórias, uma chama atenção: a de Jennifer Ramin Rausis, que transformou anos de espera em um novo lar.

“Esperei muitos anos e já estava ansiosa para receber logo o precatório. Conheci a PRECS por telefone. No começo fiquei com receio, porque a gente sabe que tem muito golpe por aí. Mas eles me ligaram várias vezes, explicaram como funcionava a empresa, me passaram segurança e resolveram tudo rápido”, conta.

“Vim até a sede, gostei do atendimento, vi que era uma empresa séria, com estrutura e pessoas de verdade. Assinei e recebi na hora. Fiquei até assustada — no bom sentido! Fechei o negócio do meu apartamento sem ter o dinheiro da entrada e, no dia seguinte, o dinheiro do precatório já estava comigo.”

Com o valor antecipado, Jennifer realizou o sonho da casa própria:

“Daqui a 40 dias eu pego a chave do meu apartamento. Acho que tempo é dinheiro também. Tem gente que espera e nem chega a receber em vida. Pra quem tem precatório e quer resolver, pode fechar com a PRECS que é garantido!”, afirma sorridente.

A diretora Thais Cheminski completa:

“Viu como é fácil? Venha para a PRECS e transforme anos de espera na realização do seu sonho.”

A diferença está na confiança

Com transparência, rapidez e um atendimento próximo, a PRECS mostra que é possível transformar frustração em conquista.

Famílias que esperavam há anos agora planejam o futuro com tranquilidade — e empresas ganham fôlego financeiro para crescer.

Para quem sempre ouviu que precatório era sinônimo de espera infinita, a PRECS está provando o contrário: é possível transformar papel em sonho realizado.

