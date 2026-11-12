PRECS orienta credores sobre o golpe do falso advogado e explica cuidados antes de antecipar o recebimento

Recebeu uma mensagem sobre dinheiro a receber da Justiça? Antes de enviar documentos ou fazer um Pix, confirme quem está do outro lado. A OAB-PR alerta que o golpe do falso advogado usa dados reais de processos e pode envolver inteligência artificial para imitar vozes.

A PRECS, empresa de antecipação de precatórios com sede em Curitiba, mantém a Central do Credor para orientar titulares sobre negociação, documentação e verificação de propostas.

Como identificar uma abordagem suspeita

Pressa para pagar uma suposta taxa de liberação judicial e contato por número desconhecido são sinais de alerta. Ligue para seu advogado pelo telefone que já conhece. Foto, áudio ou detalhes do processo não comprovam a identidade do interlocutor.

Se suspeitar de golpe, interrompa o contato e preserve as mensagens. Caso já tenha transferido dinheiro, procure imediatamente seu banco pelos canais oficiais e registre um boletim de ocorrência.

Como funciona a venda de precatórios

A antecipação ocorre por cessão de crédito, permitida pela Constituição: o titular vende seu direito de receber do poder público por um valor negociado. A decisão envolve comparar a espera pelo pagamento com a possibilidade de receber antes, com desconto.

O deságio é o desconto para antecipar o recebimento. Ele varia conforme as características do crédito e a perspectiva de pagamento. Antes de aceitar, confira o valor líquido, as despesas e as condições da operação. Compare quanto efetivamente entrará na sua conta, além do percentual de desconto.

Na PRECS, o procedimento começa com a análise jurídica do crédito e a conferência de documentos e certidões. A formalização ocorre por escritura pública em cartório, com pagamento à vista na assinatura. O prazo até essa etapa varia conforme a documentação e o cartório.

O credor e seu advogado recebem a minuta previamente para leitura e podem esclarecer as condições antes da assinatura. O acompanhamento do profissional ajuda a conferir o objeto da cessão e o tratamento dos honorários.

Recebeu uma proposta e ficou em dúvida

A Central do Credor oferece a conferência de propostas de qualquer empresa, sem compromisso. O objetivo é esclarecer os termos para que o credor possa decidir com informação.

Antes de negociar, acesse a Central do Credor da PRECS e envie sua proposta para conferência.