Descubra como a PREART te ajuda a otimizar obras, reduzir custos e impulsionar o seu negócio

Se a sua empresa atua na construção civil, você sabe que tempo e eficiência são essenciais para o crescimento do negócio. Prazos longos, custos elevados e incertezas estruturais podem atrasar projetos e impactar a produtividade.

Para solucionar esses desafios, a PREART Construções, referência no setor no Paraná, desenvolve barracões sob medida para diversos segmentos, combinando tecnologia, inovação e um rigoroso controle de qualidade.

Os barracões pré-moldados oferecem uma solução rápida, econômica e segura para empresas que precisam expandir suas operações ou iniciar novos negócios. Com um processo de fabricação industrializado, essas estruturas garantem prazos reduzidos, qualidade superior e menor custo operacional.

A PREART utiliza materiais de alta resistência e segue processos rigorosos de controle de qualidade para garantir que cada barracão atenda aos mais altos padrões de segurança estrutural.

Confira os principais fatores que garantem essa durabilidade:

  • Uso de concreto de alta resistência – Material certificado para garantir robustez e longevidade.
  • Normas técnicas rigorosas – Todas as construções seguem os padrões exigidos na construção civil.
  • Processos automatizados – A automação na produção garante precisão na fabricação e evita falhas.

Conheça os diferenciais dos barracões pré-moldados da PREART

Os barracões da PREART apresentam diferenciais exclusivos em comparação aos métodos convencionais que garantem mais eficiência para as empresas:

  • Rapidez na construção – Redução do tempo de obra em até 50% em comparação às construções convencionais.
  • Menos desperdício e maior economia – Redução de custos com materiais e mão de obra, garantindo maior previsibilidade financeira.
  • Durabilidade e resistência – Estruturas projetadas para suportar condições climáticas adversas e alto impacto operacional.
  • Flexibilidade e personalização – Projetos adaptáveis às necessidades específicas de cada cliente.
  • Sustentabilidade – Processo produtivo com menos desperdícios e alinhado às boas práticas ESG.
  • Prazo de entrega diferenciado – em média, a fabricação e montagem ocorrem entre 60 e 120 dias , prazo significativamente menor em comparação às construções convencionais

Além da redução de custos diretos na obra, os barracões pré-fabricados podem gerar vantagens financeiras para as empresas como: incentivos fiscais e retorno do investimento acelerado. Quanto mais rápido iniciarem as operações, maior será a rentabilidade.

Entenda os processos de fabricação dos barracões

Os barracões pré-fabricados da PREART são produzidos em Matinhos, litoral do Paraná, seguindo um rigoroso controle de qualidade em cada etapa. O método utilizado garante padrão de qualidade elevado, eficiência logística e menor impacto ambiental.

O processo de fabricação inclui:

  1. Modelagem e planejamento – Uso de tecnologia 3D para criar projetos precisos e personalizados.
  2. Produção industrializada – As peças são moldadas com alta precisão, garantindo uniformidade e resistência.
  3. Cura do concreto – Controle de temperatura e umidade para maximizar a durabilidade da estrutura.
  4. Transporte e montagem no local – Redução de desperdícios e otimização do tempo de obra.

Saiba quais são os principais setores que podem se beneficiar 

Os barracões pré-fabricados são amplamente utilizados por empresas que precisam de infraestrutura rápida e eficiente. Os principais setores atendidos pela PREART incluem:

  • Indústrias – Galpões para produção e armazenamento.
  • Centros logísticos – Estruturas otimizadas para distribuição e estocagem de mercadorias.
  • Atacadistas e comércio – Espaços adaptáveis para varejo e armazenamento de estoques.
  • Agronegócio – Instalações para armazenagem de grãos, insumos e equipamentos agrícolas.

Todos os projetos são desenvolvidos sob medida para atender às demandas de cada cliente, garantindo máximo aproveitamento do espaço e eficiência operacional.

Tecnologia e personalização: inovação a favor da eficiência

Todos os barracões da PREART são desenvolvidos sob medida, garantindo que cada estrutura atenda às demandas específicas de cada cliente.

A tecnologia avançada utilizada na produção permite:

  • Precisão milimétrica na fabricação, eliminando retrabalho e ajustes em obra.
  • Flexibilidade no design, permitindo que o cliente escolha configurações específicas para sua operação.
  • Rastreabilidade das peças, garantindo total controle da qualidade e conformidade com os padrões técnicos.
  • Uso racional de materiais, reduzindo desperdícios e otimizando recursos.
  • Reaproveitamento de recursos hídricos, diminuindo o consumo de água na produção.
  • Estruturas planejadas para eficiência energética, otimizando a climatização e a iluminação.

Essas práticas tornam os barracões pré-fabricados da PREART uma opção mais sustentável e econômica.

Barracões pré-fabricados da PREART, sua melhor escolha!

Os barracões pré-fabricados da PREART são a melhor solução para empresas que buscam eficiência, economia e agilidade na expansão dos negócios.

Com diferenciais como produção industrializada, materiais de alta resistência, equipe especializada e atendimento consultivo, a PREART entrega infraestrutura moderna e de alto desempenho para diversos setores.

Seja para ampliar operações, otimizar processos logísticos ou iniciar um novo projeto, os barracões pré-moldados da PREART oferecem a combinação ideal de qualidade, rapidez e custo-benefício.

Acesse o site oficial clicando aqui ou entre em contato pelo telefone/whatsapp para descobrir como transformar seu projeto com inovação e eficiência.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna