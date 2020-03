O verão é a estação do ano mais apropriada para as pessoas que gostam de sair à noite, principalmente para quem procura onde tomar uma cerveja artesanal em Curitiba ou quer aproveitar uma rodada de chopp com os amigos, inclusive no carnaval.

Nos últimos 3 anos, o Brasil registrou um boom no mercado de cervejaria artesanal, com mais de 600 fabricantes especializadas. Os estabelecimentos que servem as bebidas refrescantes, incluindo o chopp, também se reformularam para receber um cliente mais exigente, que se preocupa se o espaço é aconchegante, se a temperatura está correta para servir as bebidas e se existe variedade no cardápio de porções e pizzas para acompanhamento.

Pizzaria em Curitiba se preocupa em selecionar as melhores cervejas artesanais

Como o país tem centenas de marcas de cerveja artesanal e de chopp, os estabelecimentos investem em profissionalismo para montar um cardápio qualificado para quem gosta da bebida, escolhendo marcas de confiança e vários tipos de cervejas.

Entre os rótulos artesanais mais procurados estão IPA, American Lager, Premium Lager, Pilsen, Dunkel e muito mais. A coloração vai desde o amarelo bem clarinho até o tom avermelhado e a cerveja bock, mais doce e bem escura.

Em Curitiba, na Pizzaria Dom Martiello, os proprietários prepararam uma carta de cervejas artesanais diferenciada, mais fresquinhas, advindas de produções próprias, feitas por mestres cervejeiros que prestam atenção em todos os detalhes para entregar uma cerveja repleta de nuances, aromas e sabores.

O estabelecimento também investiu bastante para reformular o ambiente, oferecendo um lounge bem agradável para o público. Os garçons também dão sugestões de harmonização, indicando porções para petiscos e apresentando um cardápio com ampla variedade de pizzas que vão muito bem com as cervejas artesanais.

As receitas da pizzaria Dom Martiello são preparadas à moda da Itália, com uma massa diferenciada, ingredientes próprios e outras técnicas trazidas diretamente do país da pizza pelo proprietário da casa, Marcelo Cansi.

Chopp também é especialidade da Pizzaria Dom Martiello

Os clientes que preferem chopp também encontram diversas opções interessantes no estabelecimento. Ao todo, são seis torneiras que entregam uma bebida extremamente saborosa.

O segredo, de acordo com os donos da Dom Martiello, está na temperatura ideal. O chopp levinho e refrescante, com a quantidade certa de espuma, é mantido no interior de uma câmara fria exclusiva que marca exatamente 0°. É servido estupidamente gelado para consumo imediato.

Com o sucesso, os clientes que querem saber onde comprar chopp em Curitiba para levar a bebida para a casa podem solicitar as embalagens fornecidas especialmente para essa finalidade. Além disso, a pizzaria oferece um lugar agradável para comer uma pizzaou para uma confraternização com a família ou com amigos.

Os clientes também podem aproveitar o serviço de delivery de madrugada em Curitiba e receber pizzas e bebidas onde quiserem. A Dom Martiello tem outros diferenciais, entre eles os seguintes:

Quem visita pela primeira vez pode pedir uma degustação grátis dos estilos de cerveja

É a primeira pizzaria de Curitiba bar on tap

Oferece um espaço com pizzaria para eventos corporativos em Curitiba

Tem uma seleção especial de pizzas tradicionais e diferenciadas

Está aberta todos os dias!

O salão da pizzaria Dom Martiello funciona das 18h às 23h30, já o delivery e a retirada no balcão começam às 18h e vão até 1h45 da manhã!