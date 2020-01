Emergências não possuem dia, nem hora para acontecer. Principalmente, não possuem lugar. Acidentes de trabalho ou contratempos no expediente são comuns, mas demandam atenção e um atendimento eficaz. A Pickler Team Rescue se tornou referência quando o assunto é qualidade e atendimento imediato.

Oferecer um ambiente de trabalho saudável tem ligação direta com a segurança. A prevenção, de extrema importância, deve ser aliada ao serviço eficaz caso algo aconteça com algum membro da equipe. Segundo dados estatísticos da Pickler Team Rescue, 80% das ocorrências em área protegida, assim chamado o ambiente de trabalho, são resolvidas no próprio local, sem a necessidade de encaminhamento para hospital. Um atendimento médico rápido e qualificado ajuda a resolver a situação sem causar alarde às pessoas presentes e solucionando o problema de saúde sem desconfortos e movimentações. Seja uma dor de cabeça ou situações mais graves, uma equipe médica preparada é um ótimo investimento para uma condução do caso.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

A Pickler Team Rescue, criada em 2017 procura inovar e se adequar para levar o serviço médico com excelência. Anteriormente o foco era o automobilismo, hoje a empresa expandiu e leva o atendimento de emergências médicas para várias áreas em toda a América do Sul.

Uma das condições mais levadas em consideração é o tempo. É necessário ser rápido e preciso, estar o tempo todo alerta para novos casos. Por isso, a Pickler atende 7 dias por semana, 24 horas por dia, se colocando à disposição em qualquer momento. Tal frequência se torna ideal também para gestores que possuem três turnos em empresas, trazendo tranquilidade para seus colaboradores mesmo com incidentes na madrugada. As emergências atendidas operam em qualquer âmbito, sendo traumáticos, clínicos, psiquiátricos, obstétricos ou pediátricos.

Atenção e cuidado

O maior patrimônio de uma empresa é o quadro funcional. São os funcionários que cooperam para que tudo se mova da maneira correta. A saúde dos profissionais pode ser considerada um pilar para o bom andamento do planejamento. Um dado do Ministério da Saúde faz com que a atenção esteja ainda mais firme: as doenças cardiovasculares correspondem à aproximadamente 47% das mortes extra-hospitalares (fora do hospital), e as causas traumáticas, incluindo os acidentes de trabalho, representam cerca de 27% das mortes. Nas ocorrências traumáticas as pessoas jovens com idade até 45 anos são os mais acometidos por esse problema. Os casos, se não levam a óbito, podem acarretar sequelas na população economicamente ativa e atuante no trabalho.

Além da disposição integral da equipe médica, um atendimento rápido faz a diferença e pode evitar mais agravos nos casos, como os citados acima. A Pickler possui tempo de resposta inferior a 20 minutos, com eficiência comprovada pelas ambulâncias devidamente equipadas, que seguem a legislação sanitária vigente.

O cuidado também é estendido. O atendimento contempla todos os presentes dentro da área da empresa, sendo funcionários, terceirizados, clientes ou visitantes. O apoio do corpo médico emergencial é sinônimo de tranquilidade e agilidade, socorrendo e evitando situações mais graves.

Previna sua empresa. Conheça mais sobre a Picker Team Rescue através do site http://www.picklerteam.com/index.php.