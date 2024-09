Participação no maior evento fitness da América Latina reforça liderança da maior rede de academias do Paraná

A Ph.D Sports é a maior rede de academias do Paraná. Presente na edição mais recente do International Health Racquet & Sportsclub Association (IHRSA) Fitness Brasil 2024, plataforma de educação, negócios e entretenimento no ramo de saúde e bem-estar, a rede reafirmou seu compromisso com a excelência.

Enquanto isso, a Ph.D também celebra o momento de expansão, com mais de 100 unidades abertas em estados como Paraná, São Paulo e Santa Catarina.

Conheça as estratégias que permitiram à Ph.D se tornar uma das principais referências no mercado fitness brasileiro, com foco na diversidade de modalidades ofertadas e nos cuidados com as experiências dos alunos.

Ph.D Sports no IHRSA Fitness Brasil 2024

A Ph.D Sports, a maior rede de academias do Paraná, marcou presença no IHRSA Fitness Brasil 2024, o maior evento fitness da América Latina, que reuniu os principais nomes e marcas do segmento de bem-estar em São Paulo.

Esta experiência reafirma a posição de destaque da Ph.D Sports no setor, fortalece sua visibilidade e influência no segmento, além de colaborar no desenvolvimento de novos negócios e atualização do quadro de profissionais.

Aliás, é este compromisso da empresa com a excelência que impulsiona seu processo rápido e sustentável de expansão nos últimos anos.

Expansão da rede de academias Ph.D Sports: mais de 100 unidades em diversos estados

A rede de academias Ph.D Sports tem mais de 100 unidades em todo o Brasil, com destaque para os estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina.

A rápida expansão advém da conquista de empreendedores que preferem apostar na excelência. Com equipamentos modernos, diversidade de modalidades para atender a diferentes públicos e foco na qualidade dos treinos e resultados de seus alunos, a Ph.D Sports é, então, boa tanto para quem treina quanto para quem investe nela, de forma sustentável em ambos os casos.

Equipamentos modernos e atendimento de excelência

A estratégia de crescimento da rede de academias Ph.D Sports é organizada para criar experiências completas para os alunos, com equipamentos de última geração, variedade de modalidades e foco na qualidade do atendimento.

Os alunos podem, então, ganhar massa muscular, perder peso ou manter um estilo de vida ativo em estruturas preparadas para atender a todas as suas necessidades, descobrindo na prática o verdadeiro significado de se cuidar. Com o uso de recursos modernos, como app exclusivo de acompanhamento de treinos, criação de programas personalizados e até possibilidade de acesso a qualquer unidade da rede, dependendo do plano contratado, a Ph.D Sports oferece saúde e cuidados com o bem-estar.

O rendimento exigido nas atividades físicas se torna, portanto, padrão para todas as áreas da empresa, que também traz excelentes oportunidades para investidores e possíveis franqueados, que contam com suporte integral e podem conquistar alta rentabilidade ao buscar associação com a rede de academias que mais cresce no Brasil.

Ph.D Sports e oportunidades para empreendedores

Na rede de academias Ph.D Sports, saúde e bem-estar são prioridade, tanto para alunos quanto para investidores e franqueados. Desde sua fundação, em 2013, o sucesso da expansão se deve a processos bem executados e excelente planejamento.

A estratégia de negócios é investir em atendimento de excelência, realizado por profissionais altamente qualificados e capacitados em diversas modalidades. Dessa forma, a rede cresce a cada dia com foco na experiência completa dos alunos, estando preparada para atender a diversas necessidades e preferências de treinos.

A missão é incentivar a prática de atividades físicas, melhorando a qualidade de vida e a autoestima, proporcionando bem-estar e felicidade.

Conheça o compromisso da Ph.D Sports com a excelência, com oferta de planos que se encaixam nos mais diversos bolsos e oportunidades imperdíveis para investidores e franqueados.