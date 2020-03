Ao montar o projeto de uma obra ou da reforma de casa, a iluminação do ambiente costuma ser um dos primeiros assuntos a vir à tona. Apesar do gosto de cada um ser extremamente pessoal, a iluminação de cada ambiente deve ser pensada de maneira estratégica.

Afinal, além da beleza e da sofisticação, o projeto precisa ser acima de tudo, funcional. E ter um ambiente iluminado de maneira inadequada pode trazer inúmeros contratempos ao longo do tempo.

Para evitar que você erre na escola da iluminação de ambientes, a Olímpico Materiais para Construção separou algumas dicas fundamentais que poderão te ajudar na escolha das luzes para deixar seu lar incrível.

Sala de Estar:

Esse ambiente é conhecido por ser um dos cômodos mais aconchegantes do lar. E sua iluminação não pode ser diferente disso.

A harmonização é a palavra da vez. Você poderá escolher lâmpadas com cores diferenciadas, mas, lembre-se de que as mais populares acabam sendo as amarelas e as de led (principalmente pela economia).

As lâmpadas refletoras (como as discróica) também ajudam a dar um ar mais elegante à sala de estar, ideal para quem preza pela sensação de conforto e tranquilidade.

Cozinha:

Para a cozinha, você precisa prezar mais do que a sofisticação, a objetividade e eficiência da iluminação, já que esse é um dos ambientes em que passamos mais tempo dentro de casa.

Durante o dia, aproveite para desenvolver um projeto onde seja possível aproveitar ao máximo a luz natural. Janelas de vidro com grandes espaços costumam ser bem aproveitadas nesses casos.

Para o tipo de iluminação, as lâmpadas de led costumam as melhores e mais eficientes.

Quartos

Assim como a sala de estar, a luz do ambiente é bastante pessoal e pode ser estruturada da maneira que você achar mais interessante.

Podendo usar luzes mais diretas e outras para causar um ambiente mais leve, é possível mesclar o formato tradicionais com dicróica mais amenas, dando um tom de “sala de estar” no local.

O grande segredo é que você consiga controlar a intensidade de brilho da lâmpada através da dimerização.

Banheiro

Por ser um dos locais onde os maiores erros de iluminação acontecem, tenha em mente uma das regras básicas de arquitetura: A luz uniforme e intensa costuma ser a melhor opção.

Evite ao máximo instalar lâmpadas refletoras afinal, prejudicam muito a utilização do ambiente, principalmente na hora de fazer a barba e a maquiagem, por exemplo.

Se você precisa de um local para te auxiliar na escolha das melhores opções de iluminação para cada ambiente da sua casa, conte com a Olímpico Materiais para Construção.

Uma das maiores referências do segmento de construção em Curitiba, nossos consultores conseguirão atender sua demanda e auxiliar para que sua casa se transforme em um local incrível.