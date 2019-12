Conheça o local ideal para reformar ou construir, com facilidade no atendimento e rapidez na entrega.

Iniciar um projeto de construção ou reforma é ver um sonho sendo realizado, tijolo por tijolo. Mas, durante todo esse processo há diversos fatores que podem atuar de forma negativa em sua obra.

Dentre eles: materiais de qualidade duvidosa, atendimento demorado, atrasos na entrega e assim por diante.

Por esse motivo, é essencial que, do básico ao acabamento, sejam utilizados bons produtos e que o atendimento seja descomplicado e direto para que seu sonho não se transforme em pesadelo.

É por esse motivo que a Olímpico é a melhor opção para você que está procurando uma empresa de materiais para construção que é digna de confiança.

Conheça a Olímpico!

Materiais de Construção Olímpico: Tradição com qualidade

Com uma tradição de mais de trinta anos de jornada, a empresa está sempre inovando e focando nos melhores produtos, com os preços mais justos.

E uma entrega absurdamente rápida!

Exatamente isso: se você for de Curitiba, terá seu produto, em estoque, no prazo máximo de 24h! Isso acabará completamente com seus problemas de atraso.

A decoração e o acabamento perfeitos para tornar seu sonho em realidade

Diante de uma obra, a compra do básico é feita praticamente de forma automática, já que a maioria fica sob responsabilidade do pedreiro ou da construtora.

Mas, quando falamos do acabamento e decoração, estamos diante de um novo mundo e totalmente personalizado.

Diversos tipos de pisos, azulejos, torneiras, pias e outros detalhes que fazem a diferença para tornar o seu cômodo exatamente como sempre sonhou, digno de uma revista de arquitetura.

Preocupando-se com esse ponto, a Olímpico traz uma variedade incrível de peças decorativas e para acabamento, que podem ser facilmente adquiridas através de um atendimento descomplicado e ágil.

Basta comparecer à sede ou acessar o site clicando aqui.

Compra online

Para dar mais comodismo ao consumidor, a Olímpico também investiu na compra online.

Para utilizar essa facilidade, basta entrar no site e procurar entre as diversas categorias de produtos que você deseja.

Após encontrar o seu queridinho, e clicar no ícone comprar, o item será enviado para seu carrinho. Nesse momento, a compra poderá ser finalizada ou você ainda pode continuar a navegar pelo site.

O pagamento pode ser realizado a prazo, por meio de um cartão de crédito, ou à vista, por boleto, Mercado Pago ou débito automático para Bradesco ou Banco do Brasil

Quer conhecer ainda mais sobre a Olímpico? Então, faça uma visita na sede na Rua Maestro Carlos Frank,1580 em Curitiba e conheça toda a variedade de produtos em uma loja com um atendimento maravilhoso!