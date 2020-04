Ao adquirir um revestimento, é fundamental que você esteja atento a alguns fatores fundamentais para que a preservação do produto seja a melhor possível, além disso, para que a eficácia possa se tornar mais palpável. Por isso, a limpeza dos revestimentos pode ajudar nesse processo.

Ao entrar em contato diretamente com os produtos que compõe o revestimento, se você não souber fazer a limpeza adequada, poderá diminuir o tempo de uso da peça, além de fazer com que alguns danos causados sem nenhum tipo de conhecimento.

Para te ajudar a fazer a limpeza do revestimento de maneira adequada, a Olímpico Materiais para Construção separou algumas dicas que poderá ajudar você neste processo.

Tipos de limpeza

Para que você entenda como a situação pode ser complexa, existem três principais tipos de limpeza de revestimento que você precisa entender as complexidades e também, o que cada momento requer para que mantenha todo o material em perfeito estado. São elas:

• Limpeza pós obra

• Limpeza diária

• Limpeza de manutenção

Como limpar?

Pensando nisso separamos os principais tipos de revestimentos para te ajudar na limpeza mais simples e otimizada do ambiente.

Cerâmica

Para limpar a cerâmica ou o porcelanato, é importante que você tenha a ajuda de um saponáceo líquido ou cremoso para passar na superfície.

É essencial que o material seja o indicado e não em pós, já que este poderia acabar riscando o acabamento da peça. Além disso, você também poderá dar preferência para soluções em cloro na hora de limpar azulejos ou até mesmo pastilhas cerâmicas.

Vidros e espelhos

Por serem revestimentos de máximo cuidado, você precisará ter atenção com todos os produtos que utilizar. É fundamental que utilize um pano úmido com detergente neutro ou uma flanela com álcool.

Além disso, materiais específicos para a limpeza de vidros, como os vendidos na Olímpico. Eles podem ser utilizados sem nenhum tipo de problema. Aqui, é de extrema importância que você entenda que qualquer produto irregular, poderá comprometer a peça em questão.

Pisos de Madeira

Para que você consiga ter uma limpeza adequada com o piso de madeira, você poderá passar um pano úmido com removedor ou pano com cera específica para madeira.

As ceras, inclusive, são ótimas para proteger o brilho e a durabilidade do produto a longo prazo.

