Escolher a cor certa para cada ambiente pode ser uma saga complexa. Isso porque, cada cômodo tem diversas variantes como: uso, luminosidade e tamanho. Todos esses pontos influenciam diretamente no processo de decisão.

Por esse motivo, separados algumas dicas para facilitar sua vida na sua próxima reforma! Confira!

Como escolher as cores certas para cada ambiente: Analise o cômodo.

A primeira dica é observar o seu ambiente: Ele é pequeno ou grande? Como são os móveis e os itens decorativos? Quais as cores que estão presentes? Esses aspectos são essenciais para encontrar uma cor harmônica com o espaço.

Depois, tenha em mente qual a forma de utilização do local.

Via de regra, tons quentes tendem a trazer uma sensação de movimento, agitação. Por esse motivo são ótimas escolhas para cozinhas ou áreas de lazer, já que são locais onde a família está reunida para aproveitar o momento.

Agora, tons frios são ideais para ambientes onde você relaxa ou descansa, pois transmitem maior tranquilidade. Por isso, abuse desse tipo de cor nos quartos ou em banheiros.

Outro ponto interessante é ter atenção ao tamanho do cômodo: Ele é grande ou pequeno? Saiba que cores fortes como marrom ou preto diminuem o local visualmente enquanto cores claras ampliam.

Por exemplo, cores como o Branco Neve da Suvinil é uma opção para banheiros e quartos pequenos. Enquanto o Azul Del Rey da Glasurit é ideal para ambientes externos de conveniência.

Outros aspectos importantes

Também é importante prestar atenção na iluminação: pontos de destaque luminosos como quadros ou nichos também devem ser objeto de observação assim como a luz principal.

Isso porque a luminosidade influencia diretamente no aspecto da cor.

A luz branca, deixa a tonalidade escolhida com um tom mais frio. Agora, a iluminação for amarela, passa a deixar cor mais quente.

Se você optou por lâmpadas ou destaques luminosos coloridos, é importante ter em mente que eles alterarão completamente as cores. Por esse motivo, vale repensar a escolha na decoração.

A dica final é usar o círculo cromático, uma ferramenta de estudo e harmonização de cores. Nele, as cores ficam lado a lado dentro de um círculo, na mesma ordem que aparecem no espectro cromático.

As cores são classificadas dentro desse formato e isso nos ajuda a entender como uma cor pode ser combinada com a outra. Essa classificação pode ser utilizada na hora de decorar o seu ambiente, assim você poderá escolher as cores de tintas que harmonizem entre si.

Por exemplo, você optou pela cor Verde Floresta da Glasurit para pintar apenas uma parede, usando o círculo cromático é possível encontrar uma cor auxiliar para o resto do cômodo que seja harmônica e complemente o ambiente.

E a última dica é: Sempre busque tintas de qualidade. Assim, você garante que o ambiente fique exatamente como sonhou, sem nenhuma surpresa na tonalidade. Por esse motivo, a melhor escolha para sua obra é na Olímpico, com produtos de qualidade, preço justo e entrega rápida, é o local ideal para encontrar tudo o que precisa!