Entenda como é possível proporcionar longevidade com qualidade de vida para familiares idosos acamados

Com o passar dos anos, a preocupação em chegar à terceira idade com qualidade de vida se torna um objetivo em comum entre as pessoas, mas, mesmo com um estilo de vida saudável, algumas pessoas idosas podem se tornar mais vulneráveis e precisar de cuidados especiais no dia a dia.

Quando se trata de idosos acamados, os cuidados com as necessidades diárias se tornam mais intensos para os cuidadores, exigindo recursos extras dos familiares, como a contratação de profissionais de home care e a aquisição de equipamentos de saúde para auxiliar nos cuidados e mobilidade.

Se você está buscando melhorar os cuidados com a saúde de idosos no seu núcleo familiar, saiba que é possível encontrar produtos de qualidade e inovadores, certificados para o cuidado e a segurança de familiares acamados.

Entenda a seguir as dicas da NG2 Medical e os principais equipamentos para ajudar na rotina de cuidados do seu familiar.

Visite a loja da NG2 Medical em Curitiba mais próxima de você e encontre soluções completas para tratamento, saúde e bem-estar de seus familiares.

Como deve ser o cuidado com idosos acamados em casa?

Quando se trata do cuidado com idosos acamados em casa é muito importante se planejar para atender suas necessidades físicas e emocionais, garantindo conforto e prevenção de complicações.

Para isso, é necessário criar um ambiente seguro que previna acidentes, sendo importante contar com o suporte de equipamentos como barras de apoio, assentos sanitários elevados e ajustes no mobiliário.

Outro ponto importante é a prevenção de lesões por pressão. O uso de colchões especiais, como os pneumáticos e as almofadas e posicionadores especiais minimizam o risco de escaras, isto é, lesões na pele por conta do atrito prolongado que compromete a circulação sanguínea.

A rotina também deve incluir cuidados com a hidratação, alimentação balanceada e movimentação frequente para estimular a circulação.

Para ajudar na circulação, por exemplo, os familiares podem contar com o uso de meias de compressão, exercícios de movimento com mini bicicletas, além de recorrer ao apoio profissional, como sessões regulares de fisioterapia.

A contratação de profissionais de home care pode ser essencial para apoiar familiares, especialmente na administração de medicamentos e manutenção de higienização.

Além disso, é importante manter uma comunicação constante e carinhosa com o idoso promovendo um ambiente acolhedor e tranquilo, em que ele se sinta ouvido e tenha seu espaço respeitado.

A importância de contar com produtos especializados para segurança e conforto

Produtos especializados são essenciais para garantir a qualidade dos cuidados. Eles foram desenvolvidos para atender às necessidades específicas de idosos e pessoas acamadas, aumentando a segurança e o conforto no dia a dia.

Equipamentos como cadeiras de banho, camas ajustáveis e dispositivos de transferência auxiliam na realização de atividades básicas, reduzindo o risco de esforço excessivo para cuidadores. Esses produtos não só proporcionam mais autonomia aos idosos, mas também evitam acidentes e contribuem para uma rotina mais segura e eficiente.

Além disso, o uso de materiais certificados oferece garantia de qualidade e durabilidade, aspectos fundamentais para quem lida com cuidados intensivos no dia a dia.

Produtos especializados são desenhados para atender às necessidades únicas dos idosos, proporcionando conforto, segurança e autonomia. Imagine um familiar idoso:

Sentindo-se mais confortável em uma cama ajustável.

Tomando banho com mais segurança em uma cadeira apropriada.

Prevenindo acidentes graças a dispositivos de monitoramento.

Esses produtos também diminuem o esforço físico e emocional dos cuidadores, permitindo que eles se concentrem no que realmente importa: estar presente para quem amam.

Produtos essenciais para o cuidado dos idosos no dia a dia

Existem vários tipos de produtos que podem ser utilizados nos cuidados de idosos acamados no dia a dia. Na NG2 Medical, você pode verificar uma grande variedade de categorias de produtos conforme a necessidade do familiar.

No site e lojas físicas da NG2 Medical, você encontra desde aparelhos médicos, medidores de pressão e glicose, inaladores especiais, até produtos de cuidados pessoais de higiene e mobilidade.

A seguir, confira outros itens que podem ajudar a proporcionar mais conforto e segurança no dia a dia de pessoas idosas acamadas ou que demandam cuidados especiais:

Cama hospitalar ajustável: permite maior conforto ao idoso e facilita a mobilidade para cuidadores;

permite maior conforto ao idoso e facilita a mobilidade para cuidadores; Colchão antiescaras e posicionadores: essenciais para prevenir feridas em idosos que passam longos períodos deitados;

essenciais para prevenir feridas em idosos que passam longos períodos deitados; Cadeiras de banho e assentos especiais: promovem segurança durante o banho e atividades íntimas;

promovem segurança durante o banho e atividades íntimas; Cadeiras de rodas: otimizam a mobilidade, com opções compactas fáceis de transportar no carro ou para ambientes reduzidos, ou motorizadas para otimizar a independência;

otimizam a mobilidade, com opções compactas fáceis de transportar no carro ou para ambientes reduzidos, ou motorizadas para otimizar a independência; Andadores e bengalas: auxiliam na mobilidade e aumentam a independência do idoso;

auxiliam na mobilidade e aumentam a independência do idoso; Barras de apoio: ideais para banheiros e outros cômodos, prevenindo quedas;

ideais para banheiros e outros cômodos, prevenindo quedas; Produtos de higiene específicos: como protetores impermeáveis e absorventes para colchão, dispositivos para banho e higiene no leito, cremes barreira e óleo de girassol para cuidados com a pele;

como protetores impermeáveis e absorventes para colchão, dispositivos para banho e higiene no leito, cremes barreira e óleo de girassol para cuidados com a pele; Dispositivos de monitoramento: aparelhos de pressão, medidor de glicemia, oxímetro, inalador, aspirador de secreção e termômetros são essenciais para detecção precoce de problemas de saúde e o gerenciamento de doenças crônicas, além de promover autonomia e segurança.

aparelhos de pressão, medidor de glicemia, oxímetro, inalador, aspirador de secreção e termômetros são essenciais para detecção precoce de problemas de saúde e o gerenciamento de doenças crônicas, além de promover autonomia e segurança. Curativos especiais: hidrocoloides, fibra de alginato, alginato com prata, carvão ativado, solução de limpeza, são alguns dos curativos essenciais para o tratamento de feridas de úlcera por pressão, contribuindo para uma recuperação eficaz e mais confortável.

Conte com o apoio da NG2 Medical nos cuidados de home care

A NG2 Medical oferece as lojas mais completas com uma ampla gama de produtos especializados e certificados para o cuidado domiciliar de idosos.

Com soluções desenvolvidas para garantir segurança, conforto e prática, é possível transformar a rotina de cuidados e proporcionar mais qualidade de vida aos familiares acamados.

Seja qual for a necessidade, desde equipamentos para mobilidade até itens de higiene, conte com a experiência da NG2 Medical para apoiar você nos cuidados com seus entes queridos.

Além de ter parceria com marcas líderes e produtos certificados, a NG2 Medical tem uma equipe especializada que oferece assessoria personalizada para te ajudar a encontrar os melhores e mais inovadores produtos.

Visite a loja da NG2 Medical em Curitiba mais próxima de você e encontre soluções completas para tratamento, saúde e bem-estar de seus familiares.

Atendimento

Telefone: (41) 3082-5114

WhatsApp: (41) 3082-5114

Email: sac@ng2medical.com.br

Acompanhe a NG2 Medical nas redes sociais

Facebook | Instagram