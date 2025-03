Saiba como adaptar o ambiente para evitar escorregões e quedas

O banheiro é um dos locais mais perigosos em casa, por conta dos riscos de escorregões e quedas que podem acontecer pela umidade.

Para idosos e pessoas com mobilidade, isso pode gerar insegurança ao se movimentar, tornando o momento do banho um desafio que vai além do físico, gerando medo e diminuindo a autonomia.

Entretanto, com as adaptações corretas e o uso de equipamentos específicos, é possível transformar essa experiência em algo seguro e confortável, trazendo mais independência no momento da higiene pessoal. Confira as dicas para tornar o banho mais seguro.

A importância de banheiros adaptados para segurança em casa

O risco de quedas e escorregões é uma possibilidade que pode acontecer a qualquer pessoa e em qualquer idade, mas para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, esses acidentes são um alerta maior.

Por isso que a adaptação dos banheiros é fundamental, pois muitos idosos e pessoas com mobilidade reduzida têm dificuldade em manter o equilíbrio no piso molhado, entrar no box ou se levantar após o banho.

Para os cuidadores, a falta de recursos apropriados também é um desafio, pois as manobras exigidas muitas vezes levam a esforços excessivos e risco de acidentes para ambas as partes.

Imagine o esforço físico necessário para conseguir dar apoio ou levantar uma pessoa que escorregou?

Com a adaptação do banheiro, o risco desse tipo de acidente é reduzido, aumentando a segurança e bem-estar a todos os envolvidos, sem falar da autonomia proporcionada.

Equipamentos que fazem a diferença

Garantir a segurança e o conforto no banheiro exige a combinação de equipamentos adequados e adaptações no ambiente. Confira os itens essenciais que podem transformar a rotina de banho:

Barras de apoio

As barras de apoio são fundamentais para quem precisa de um ponto de estabilidade ao se locomover. Instaladas em locais estratégicos, como no box, próximo ao vaso sanitário e à pia, elas ajudam a prevenir quedas e aumentam a confiança no movimento.

Por exemplo, uma pessoa com dificuldade de equilíbrio pode se apoiar ao entrar no box, reduzindo o risco de escorregar.

Cadeiras e bancos para banho

Para quem não consegue permanecer de pé por muito tempo, cadeiras e bancos de banho são indispensáveis. Modelos com regulagem de altura, encosto ergonômico e assento antiderrapante, cadeiras para banho de diversos modelos que oferecem conforto e segurança.

Na NG2 Medical, há opções que atendem desde idosos com mobilidade limitada até pacientes acamados, que precisam de cuidados ainda mais específicos.

Tapetes e adesivos antiderrapantes

O piso molhado é um dos maiores vilões no banheiro. Tapetes antiderrapantes colocados tanto dentro quanto fora do box garantem mais firmeza ao caminhar. Para banheiros menores, adesivos antiderrapantes aplicados diretamente no piso são uma solução prática e discreta.

Assentos sanitários elevados

Pessoas com dificuldade para agachar ou levantar encontram nos assentos sanitários elevados um grande aliado. Além de facilitar o uso do vaso sanitário, estes dispositivos proporcionam mais autonomia no dia a dia.

Acessórios para banho de leito e higiene pessoal

Acessórios para banho de leito e higiene pessoal são fundamentais para o cuidado de acamados e idosos com mobilidade reduzida. Esses produtos não apenas favorecem a higiene e o conforto dos usuários, mas também facilitam a rotina dos cuidadores, permitindo um atendimento mais eficiente e digno. A utilização de acessórios adequados ajuda a manter a saúde da pele e prevenir infecções, promovendo, assim, o bem-estar geral dos pacientes.

Entre os principais itens disponíveis, destacam-se:

Bacias para banho de assento e higiene íntima; reservatórios de água para chuveiros e lavatórios portáteis; lavatórios infláveis e banheiras para o corpo; protetores de colchão; lençóis absorventes; bermudas e roupas íntimas para incontinência urinária.

Cada um desses produtos desempenha um papel importante na rotina de cuidados, garantindo conforto e segurança tanto para os usuários quanto para os cuidadores.

Adaptações no banheiro com pequenas mudanças

Além dos equipamentos específicos, ajustes simples no ambiente também fazem a diferença:

Organização

Um banheiro desorganizado pode ser um campo minado para quedas e tropeços. Objetos como cestos de roupas, pequenos tapetes ou até produtos de higiene espalhados pelo chão podem se tornar perigosos.

Para evitar esses riscos:

Retire objetos que não sejam essenciais para o uso diário do banheiro;

Invista em organizadores de parede ou prateleiras que mantenham os itens suspensos e fora das áreas de circulação;

Substitua tapetes que escorregam por modelos antiderrapantes e de tamanho adequado, que cobrem a área essencial sem criar bordas soltas;

Iluminação adequada

A iluminação é um fator crucial para evitar acidentes. Ambientes mal iluminados dificultam a percepção de obstáculos e aumentam a chance de quedas, especialmente entre idosos com redução da visão.

Para melhorar a visibilidade:

Certifique-se de que o banheiro esteja bem iluminado, tanto de dia quanto à noite;

Adicione luminárias em pontos estratégicos, como próximo ao espelho e no box;

Considere o uso de luzes noturnas automáticas para ajudar no deslocamento durante a noite.

Altura adequada dos itens de uso diário

Esticar-se para pegar um sabonete ou agachar para alcançar uma toalha pode parecer inofensivo, mas para pessoas com mobilidade reduzida, esses movimentos podem ser perigosos. Tornar itens de uso diário acessíveis é uma medida simples e eficaz que pode ser resolvida facilmente com prateleiras e suportes estratégicos.

Proporcione segurança e autonomia no momento do banho com a NG2 Medical

A segurança e o conforto no banho são essenciais para a qualidade de vida de idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Com as soluções da NG2 Medical, você oferece dignidade, autonomia e tranquilidade a quem mais importa.

