O uso de energias renováveis está ganhando força no Brasil. Além de contribuir para a construção de uma matriz energética sustentável, as fontes renováveis promovem a geração compartilhada de energia por meio de usinas, uma solução que pode reduzir em até 20% o valor da conta de luz.

Geração compartilhada: usinas de energia garantem eficiência

Você já deve ter ouvido falar sobre a importância do papel das usinas de energia solar para a geração de energia 100% limpa e sustentável. Com base nisso, algumas iniciativas estão revolucionando regiões inteiras do Brasil.

É o caso da Usina Cumbica da Cooperativa de Geração Distribuída Nex Energy, em funcionamento na cidade de São Paulo. A fonte de geração da unidade é a solar, possui uma potência instalada de 2,2 MW, o suficiente para abastecer aproximadamente 150 estabelecimentos que têm um consumo médio de 3.000 kWh, contribuindo significativamente para a redução da emissão de carbono na região.

Em processo de expansão, a Nex Energy conta com o início de operação das usinas no Tocantins e Piauí e deverá contar com mais três ainda no segundo semestre de 2024: Usina Dalmina, em Cascavel, no Paraná; Usina Ligeiro, em Várzea Grande, no Rio Grande do Sul; e a Usina de São Caetano do Moinho; em Fagundes Varela, no Rio Grande do Sul.

Usina solar fotovoltaica

Considerada uma das fontes mais proeminentes de energia limpa, a energia solar tem uma demanda crescente de uso em residências e empresas. A partir do modelo de geração compartilhada, oferecida por empresas como a Nex Energy, o uso desse tipo de fonte energética ficou ainda mais acessível. A prova disso é que hoje já é possível utilizar energia solar sem precisar instalar as placas fotovoltaicas no telhado, por exemplo.

A usina solar fotovoltaica é um exemplo inspirador da integração da energia solar na matriz energética nacional, beneficiando consumidores em diversas regiões do país.

Como funciona a usina solar

A usina solar é uma instalação de energia renovável que utiliza painéis fotovoltaicos para capturar a luz solar e convertê-la em eletricidade. A energia elétrica pode ser distribuída para a rede ou usada localmente.

Gerador de energia compartilhada

Ao unir inovação e tecnologia, o setor de energia tem impulsionado a transição para uma matriz energética mais limpa e sustentável. Nesse contexto, a geração compartilhada de energia surge como solução que promove a transição para fontes renováveis: solar, eólica e biomassa.

A geração compartilhada possibilita o armazenamento da energia excedente, monitora em tempo real o consumo de energia e promove segurança nas transações de energia, por meio da tecnologia blockchain.

Dessa forma, fica mais fácil promover sustentabilidade ambiental, economia de custos e o empoderamento comunitário, condições essenciais para enfrentar os desafios energéticos e ambientais do século XXI.

Conheça a Nex Energy

Com o objetivo de transformar a realidade do consumo de energia das pessoas, em suas casas e empresas, a curitibana Nex Energy tem participação ativa na revolução e transição energética do Brasil.

Voltada para o gerenciamento de energia renovável, a Nex atua com usinas de fontes renováveis, proporcionando uma economia mensal na conta de luz de até 20%, sem qualquer investimento ou obra.

São mais de 37 MW de energia solar, hidráulica, biomassa e biogás em operação, em seis estados brasileiros. Além disso, para o ano de 2024, estão previstos mais 30 MW e três novos estados contemplados.

A companhia é referência no mercado de geração compartilhada e tem um modelo desenvolvido para não gerar custo de aquisição ao cliente. Além disso, a Nex Energy centraliza os produtos em uma plataforma própria de operação digital e opera com inteligência sobre o comportamento de geração e economia. Outra característica é o baixo custo, além da atuação nacional com execução em diversas concessionárias.

