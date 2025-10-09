No Mês das Crianças, a Multiloja renova sua ação solidária em parceria com o Hospital Pequeno Príncipe. Parte das vendas das lojas e do site será destinada ao apoio à saúde infantil, beneficiando milhares de crianças atendidas pelo hospital.

Durante o mês de outubro, a Multiloja repete uma importante ação social em parceria com o Hospital Pequeno Príncipe, maior instituição pediátrica do Brasil. Assim como em 2024, parte do valor de cada compra realizada nas lojas físicas e no site será destinada a apoiar os trabalhos desenvolvidos pelo hospital, que é referência nacional em saúde infantil. A iniciativa reforça o compromisso da marca com a solidariedade e celebra o espírito do Mês das Crianças.

Mês das Crianças: campanha da Multiloja reforça solidariedade e apoio ao Hospital Pequeno Príncipe

A campanha, que ocorre pelo segundo ano consecutivo, reforça o compromisso da rede varejista com iniciativas de responsabilidade social e destaca o impacto positivo que ações corporativas podem ter na vida de milhares de crianças e adolescentes atendidos todos os anos pelo HPP.

Fundado há mais de um século, o Hospital Pequeno Príncipe é reconhecido não apenas pela excelência em atendimentos médicos de alta complexidade, mas também pelo cuidado humanizado oferecido às famílias. Parcerias com empresas privadas, como a da Multiloja, são fundamentais para a manutenção da instituição filantrópica que presta assistência de média e alta complexidade e realiza 74% de seus atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao escolher a Multiloja durante o Mês das Crianças, os consumidores participam, mesmo que indiretamente, de uma ação que transforma compras em cuidado e solidariedade. A campanha estará ativa em todas as lojas da rede espalhadas pelo país, além da loja virtual, permitindo ampla adesão por parte do público.

Além do objetivo de sensibilizar a sociedade para o trabalho realizado pelo HPP, a iniciativa também busca mostrar que é possível unir o consumo consciente com o apoio a causas relevantes. O selo do Hospital Pequeno Príncipe está presente nas comunicações da campanha, sinalizando a continuidade dessa parceria de impacto social.

“Cada contribuição é um gesto de compromisso coletivo que fortalece nossa missão de garantir o direito à vida e à saúde de milhares de crianças e adolescentes. As doações nos permitem avançar em áreas essenciais, como transplantes, pesquisas científicas, aquisição de equipamentos e programas de humanização que acolhem pacientes e famílias. Por isso, buscamos empresas parceiras como a Multiloja, que compartilham do nosso propósito de transformar vidas e realidades em prol de um futuro mais justo para nossos meninos e meninas”, destaca a diretora-executiva do Hospital Pequeno Príncipe, Ety Cristina Forte Carneiro.

Sobre o Hospital Pequeno Príncipe

O maior e mais completo hospital pediátrico do Brasil, oferece atendimento em 47 especialidades e áreas de assistência em pediatria, com equipes multiprofissionais. Conta com 369 leitos, sendo 76 de UTI. Em 2024, realizou 259 mil atendimentos ambulatoriais, 20 mil procedimentos cirúrgicos e 293 transplantes. Sua atuação em assistência, ensino e pesquisa conforme o conceito Children’s Hospital, adotado por grandes centros pediátricos do mundo tem transformado milhares de vidas anualmente, garantindo-lhe reconhecimento internacional.

Em 2025, o Pequeno Príncipe foi listado como um dos 70 melhores hospitais do mundo que atuam com pediatria (ou que atendem crianças) no ranking elaborado pela revista norte-americana Newsweek, o que o colocou, pelo quinto ano consecutivo, como o melhor hospital exclusivamente pediátrico da América Latina. Também este ano, foi reconhecido como Hospital de Excelência pelo Ministério da Saúde por meio de certificação concedida a instituições que cumprem critérios técnicos rigorosos na assistência.

Campanha da Multiloja transforma compras em solidariedade e apoio à saúde infantil.

Parceria que nasceu do vínculo com a comunidade paranaense

De acordo com Guilherme Zaponi Melek, gerente de marketing da Multiloja, a parceria com o Hospital Pequeno Príncipe surgiu de uma relação próxima e afetiva com a instituição.

“Por sermos uma empresa 100% paranaense e com sede em Curitiba, já tivemos vários casos internos de colaboradores e familiares que precisaram contar com o atendimento do hospital. Por iniciativa do nosso CEO, Geraldo Gonçalves, procuramos o Pequeno Príncipe para estruturar uma parceria sólida e duradoura”

Desde o início da colaboração, a Multiloja já realizou três campanhas e participou de eventos promovidos pelo hospital.

“Esperamos que essa seja apenas uma das muitas ações conjuntas que ainda virão”, acrescentou Guilherme.

O gerente também destacou os resultados alcançados na edição anterior da campanha. “No ano passado, conseguimos doar R$ 118 mil ao hospital. Foi extremamente gratificante para todos nós da Multiloja. Vimos nossos colaboradores muito engajados e felizes em participar dessa causa”, completou.

A ação é válida até o dia 31 de outubro em todas as unidades da Multiloja e no site oficial: www.multiloja.com.br.