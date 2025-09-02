Mais do que comprar um móvel, você pode construir um futuro. Descubra como a sua escolha na Multiloja ajuda a transformar a vida de crianças e adolescentes no maior hospital pediátrico do Brasil.

Uma parceria estratégica entre a Multiloja e o Hospital Pequeno Príncipe está transformando a experiência de compra em um gesto de solidariedade. O projeto “Escolhas que Cuidam” direciona uma parte do valor da venda de móveis específicos para o maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil. A iniciativa não apenas decora lares, mas também ajuda a construir um futuro mais saudável para milhares de crianças e adolescentes. Com “compras que curam”, sua escolha vai além da decoração ela gera esperança e cuidado para milhares de crianças.

Compras que Curam: transforme seu lar e a vida de milhares de crianças com uma escolha que faz a diferença.

A ação se concentra em uma linha de móveis, majoritariamente infantis, muitos deles da marca própria da Multiloja, a Mobikasa. Ao escolher um desses itens, facilmente identificáveis pelo selo do Hospital Pequeno Príncipe, o cliente se torna um doador essencial, contribuindo diretamente para o aprimoramento contínuo dos serviços e do atendimento de excelência oferecidos pela instituição.

Escolhas que cuidam, de verdade. Ao optar por um móvel infantil da Mobikasa, você não apenas decora, mas também se une à luta pela saúde das crianças. É a sua compra se transformando em esperança e apoio para o Hospital Pequeno Príncipe.

A Multiloja se uniu ao Pequeno Príncipe, e desde então, a parceria tem gerado recursos importantes. Doações como a entrega de um cheque simbólico no valor de R$ 118.000 em 2024 mostram o impacto real e duradouro do projeto. Esses fundos são importantes para a manutenção da infraestrutura, a realização de pesquisas científicas e para garantir que as crianças recebam o melhor cuidado possível, independentemente de sua condição social.

Parceria que transforma vidas! A Multiloja entrega um cheque simbólico ao Hospital Pequeno Príncipe, reafirmando seu compromisso em apoiar a causa da saúde infantojuvenil.

O projeto “Escolhas que Cuidam” é um convite para que a solidariedade se torne parte do nosso dia a dia, integrando-se em decisões cotidianas. Seja para equipar o quarto do bebê, renovar o espaço de uma criança ou presentear alguém especial, cada compra se transforma em um ato de esperança e apoio para o Hospital Pequeno Príncipe.

Para participar, basta procurar a Multiloja mais próxima ou acessar o site. A iniciativa é uma prova de que a união entre empresas e a sociedade pode gerar um impacto significativo e positivo, promovendo saúde e bem-estar para as futuras gerações.

Sobre o Pequeno Príncipe

Com sede em Curitiba (PR), o Hospital Pequeno Príncipe é o maior e mais completo hospital pediátrico do Brasil. Há mais de cem anos, a instituição filantrópica e sem fins lucrativos oferece assistência hospitalar humanizada e de alta qualidade a crianças e adolescentes de todo o país. Referência nacional em tratamentos de média e alta complexidade, realiza transplantes de rim, fígado, coração, ossos e medula óssea, além de atuar em 47 especialidades e áreas de assistência em pediatria, com equipes multiprofissionais.