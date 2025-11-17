Estratégia da rede amplia o período de descontos e transforma novembro em uma corrida por economia e oportunidades

A Black Friday, que há pouco mais de 15 anos desembarcou no Brasil, vem se transformando a cada edição. O que começou como uma data importada dos Estados Unidos evoluiu para um dos períodos mais aguardados do varejo nacional e agora ganha um novo formato nas lojas da Multiloja.

Neste ano, a empresa decidiu descentralizar a Black Friday, apostando em um mês inteiro de promoções e vantagens exclusivas. A proposta é simples: manter o ritmo das vendas aquecido em novembro e dar mais tempo para o consumidor aproveitar descontos reais, sem o estresse de uma única sexta-feira.

Inspirada nas corridas de rua, a campanha criada em parceria com a agência Candy Shop foi estruturada em três fases:

Aquecimento

, com os primeiros “esquentas” e ofertas antecipadas; Largada , durante a maior parte do mês, com condições ampliadas;

, durante a maior parte do mês, com condições ampliadas; Reta final, na semana oficial da Black Friday, reunindo os maiores descontos.

Além do conceito criativo, a Multiloja aposta em diferenciais que conquistam o público: ofertas sem entrada e parcelamento em até 24x com crediário próprio, facilitando o acesso às melhores oportunidades do período.

De acordo com a direção da rede, a ideia é transformar novembro em uma verdadeira maratona de preços baixos, acompanhando o comportamento dos consumidores e as novas tendências do varejo nacional.

Black Friday virou maratona: Guilherme Melek, da Multiloja, explica como a rede transforma novembro em um mês inteiro de ofertas, descontos reais e condições especiais para os consumidores!

Tribuna do Paraná: Por que a Multiloja decidiu estender a Black Friday para o mês inteiro?

Guilherme Melek: A gente percebeu que o consumidor mudou. Hoje, as pessoas se planejam e pesquisam muito antes de comprar. Então, faz mais sentido oferecer oportunidades durante todo o mês, e não concentrar tudo em um único dia. É uma forma de dar mais tempo, mais conforto e mais chances para o cliente aproveitar.

Tribuna do Paraná: O conceito da “corrida de rua” é algo novo. Como surgiu essa ideia?

Guilherme Melek: Queríamos algo que representasse movimento, energia e constância — e a corrida de rua simboliza exatamente isso. A Black Friday não é uma arrancada curta, é uma maratona de oportunidades. Cada fase da campanha — o aquecimento, a largada e a reta final — representa um momento diferente dessa jornada de descontos.

Tribuna do Paraná: Quais diferenciais a Multiloja oferece ao consumidor neste período?

Guilherme Melek: Além dos descontos reais, o grande diferencial é o nosso crediário próprio, que permite parcelar em até 24x e comprar sem entrada. Isso facilita muito a vida do cliente, especialmente em um momento de grandes compras. Queremos que todo mundo possa participar da Black Friday sem complicações.



A Multiloja é uma rede varejista nascida no Paraná que já conta com 72 lojas físicas nos estados do Paraná e Santa Catarina. Paralelamente, a empresa consolidou sua presença digital por meio de e‑commerce próprio e atuação em marketplaces nacionais, oferecendo produtos para todo o Brasil com logística própria e parcerias de transporte.

Maratona Multiloja: Ofertas já estão no ar

As promoções da Black Friday Multiloja já estão disponíveis nas lojas físicas e canais digitais da marca. Os consumidores podem acompanhar todas as novidades nas redes sociais e conferir os produtos com “preços de Black” no site oficial www.multiloja.com.br.

A maratona de Black no site da Multiloja.

