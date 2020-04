Como a pandemia pode nos ensinar sobre a importância do trabalho remoto.

O Mundo enfrenta um momento delicado, onde o inimigo ainda é muito desconhecido, o Coronavírus assusta muitas pessoas, não só no campo da saúde. Sabemos de todos os tipos de prevenção que podem e devem ser tomados, mais infelizmente ainda desconhecemos a real eficiência de cada um deles.

Em vista disso, grande parte das secretarias de Saúde vem instruindo a população a permanecer em suas casas, o que de fato no momento turbulento e nebuloso que vivemos pode vir a ser a melhor opção. Porém com a quantidade de informação não filtrada e disseminação do sentimento de pânico, muitas pessoas não sabem como serão suas vidas daqui para frente, tanto no que se refere a saúde como carreira profissional. O desemprego, e ou, falta de movimentação no mercado é um medo que assombra boa parte dos funcionários e empregadores pelo país.

Sabendo que esta é uma necessidade real para a continuidade de serviços no mercado atual, a MSWi, empresa especializada em infraestrutura de informática, aborda neste conteúdo algumas técnicas que podem ajudar sua empresa a otimizar a produtividade durante o home office.

Como acessar o banco de dados da minha empresa à distância?

Através de todos os avanços tecnológicos do mundo de hoje, é possível que você ou seus colaboradores possam acessar todo o banco de dados da empresa sem necessariamente ter alguém no ambiente físico.

Conhecida como VPN (Virtual Private Networking), essa ferramenta possibilita o acesso remoto de maneira segura a todos os dados do seu servidor, como documentos e sistemas empresariais.

De maneira geral, ela será bastante útil para resolver problemas diários e fazer com que você consiga ter uma visão melhor de trabalho. Em contrapartida, a VPN precisa ser gerenciada e instalada por empresas sérias do mercado, pois o mau uso da ferramenta apresenta um risco muito grande, já que o acesso à rede do seu negócio pode cair em mãos erradas.

É possível manter a segurança da rede à distância?

Com certeza. Toda empresa necessita ter uma proteção em sua rede de dados para garantir a eficiência do processo e que suas informações não caiam em mãos erradas.

A ferramenta específica para isso é conhecida como Firewall, um equipamento de segurança que permite o gerenciamento de redes de computadores de maneira muito mais simples e eficaz.

Através do firewall, é possível optar e confiar o acesso de várias permissões de usuários, restringir conteúdos visualizados na rede e também é fundamental no auxílio à proteção durante a navegação do VPN.

Se montada e estruturada de maneira correta, essa se torna uma das metodologias mais confiáveis quando falamos de proteção de redes e dados empresariais.

Como configurar uma rede de proteção entre seus colaboradores?

Este processo é fundamental para garantir a privacidade de dados coletados em seu negócio. Montar uma estrutura escalável e confiável se torna o grande segredo do sucesso para o trabalho em home office.

Por isso, ter um suporte técnico de empresas especializadas do segmento fazem toda a diferença. Sistemas de informática podem falhar a qualquer momento e ter parceiros ao seu lado dispostos a solucionar problemas e apresentarem soluções ao longo do processo é essencial.

Acreditamos que, neste momento que atravessamos, qualquer ajuda é bem vinda e a informação torna-se cada vez mais útil. Por isso, a MSWi se disponibiliza a sanar dúvidas e fornecer maiores ajudas a clientes, parceiros ou interessados em relação ao tema do trabalho remoto.

