Você sabe o que é segurança da informação? O termo, cada vez mais atual com o avanço da utilidade do computador no cotidiano, tem a ver com a proteção de dados dos usuários. Essas informações correm perigo cibernético de serem roubadas ou atacadas por hackers, exigindo prevenção.

Os chamados sequestros de dados, conhecidos como ransomware, são uma prática ilegal no mundo cibernético. É uma espécie de violação de privacidade do usuário, com dados visíveis para os hackers. De acordo com os dados do “Custos de Violação de Dados 2017”, estudo anual da IBM em parceria com o Instituto Ponemon, estes incidentes desagradáveis tiveram um aumento, afetando diretamente o bolso de quem teve seus dados violados, com custos de reparação em torno de R$ 4.72 milhões.

A prevenção desses ataques maliciosos se torna essencial para um melhor funcionamento das atividades desenvolvidas com o auxílio do computador e, também, evitar que os dados sejam expostos para quem não fará uso correto das informações.

Como proteger suas informações

Segundo a International Business Machines Corporation, empresa americana da área da informática, os ataques hackers são a principal causa da violação de dados, responsáveis por 44% dos casos analisados, seguidos de falhas humanas com 31% dos casos, e falhas nos sistemas, com 25% do total. Não há uma forma de proteger integralmente os dados, mas medidas de prevenção podem ser tomadas.

A automação de segurança ganha espaço em terras brasileiras. Os meios de prevenção e até inibição de ataques podem ser por meio de sistemas de gerenciamento de redes de computadores, chamados Firewall ou appliance. Estes incrementam regras de acesso nos computadores, como senhas de usuário, controle de sites e downloads impróprios, além de proibir a entrada de endereços web não autorizados.

Apesar de ser a forma mais usada de segurança, falhas podem acontecer através de seus usuários. Para um reforço na prevenção, o Backup é um aliado. Essa ferramenta salva os dados integralmente, permitindo uma garantia das informações caso algum problema aconteça.

Equipe especializada

As medidas de Firewall e Backup são grandes aliadas para as empresas. Mas o investimento em uma equipe especializada em Tecnologia da Informação é uma segurança a mais para a proteção dos dados. Como visto, a segunda maior causa da violação de dados é a falha humana, como os usuários e funcionários que não possuem tanta afinidade com os sistemas de informática e podem não ter habilidade na resolução de possíveis problemas.

Ter a postos profissionais de T.I que saibam o que fazer em cada situação e também façam o melhor plano de proteção de dados é um conjunto de prevenção de ataques. A equipe tem como objetivo regularizar o setor de T.I, orientando os funcionários para boas práticas na área. Cada vez mais as empresas investem nessa tecnologia, visto o crescente número de ataques virtuais.

