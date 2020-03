Quando uma empresa fecha suas portas, normalmente não é apenas por um motivo, mas sim, por vários deles. Dados do Sebrae revelam que os problemas surgem em quatro áreas: a situação do empresário antes da abertura do empreendimento, o planejamento dos negócios, a capacitação em gestão empresarial e a gestão do negócio.

A gestão financeira é um dos pilares de sustentação de uma empresa. Mas, são tantos dados para organizar, como entradas e saídas de recursos, pagamentos a fornecedores e emissão de NFs, que o empresário muitas vezes pode se sentir perdido. Por isso, sistemas de controle são imprescindíveis para que o empreendedor gerencie seu negócio com maior segurança e agilidade.

Vale lembrar que existem diversas leis que regem a obrigatoriedade de alguns controles, como, por exemplo, a emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Em Curitiba, a lei complementar 73/2009 institui multa ao estabelecimento que não emitir NF-e ou para o caso de a nota emitida conter dados incorretos, como o valor da base de cálculo ou regime tributário, por exemplo.

Facilidades em um clique

Para facilitar todo esse controle e evitar multas indesejáveis, a MSWI, empresa de tecnologia da informação em Curitiba, desenvolveu o Gestor W, um sistema que possui diversos pacotes de funcionalidades com mais de seis módulos de operação, que permitem gerenciar contratos, contas a pagar e receber, emitir nota fiscal eletrônica, controlar estoque, criar projetos e tarefas, realizar o espelhamento de contas e diversos outros recursos essenciais para manter uma gestão empresarial saudável.

O módulo de emissão de notas fiscais foi desenvolvido para que o empreendedor consiga emitir NF-e, NFS-e ou NFC-e de maneira simples e eficiente. Levando-se em consideração os padrões de tributação cadastrados previamente, o usuário emite a nota fiscal em poucos cliques. Após a emissão, ainda é possível consultá-las, verificar sua situação e baixá-las nos formatos XML e Danfe.

Além disso, o Gestor W conta com pacotes com funcionalidades personalizadas para as demandas específicas de alguns negócios, como é o caso do WServiço, pacote destinado à pequenas e médias empresas prestadoras de serviços recorrentes, que precisam emitir NFS-e mensalmente e contratos anuais para um mesmo serviço e/ou cliente. Com ele, ainda é possível gerenciar todos os processos comerciais e tarefas de uma empresa, além de gerar relatórios aprofundados, tudo isso em uma única plataforma web, que pode ser acessada através de qualquer aparelho que possua conexão com a internet.

