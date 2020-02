Savanas, animais selvagens, montanhas, esportes radicais e hotéis luxuosos são apenas alguns dos atrativos da África do Sul. Banhada por dois oceanos (Atlântico e Índico), o país, localizado no extremo sul do continente africano, guarda tantas surpresas que é impossível não querer voltar.

Dentre as diversas opções, a agência de viagens CVC mostra quais são as sete atrações imperdíveis neste roteiro.

Sun City

Um grande complexo hoteleiro, o Sun City conta com cassinos, centro de compra, entretenimento, restaurantes, piscinas, praia artificial, spa, campo de golf, quadras de tênis, viveiro de crocodilos e muitas outras opções de lazer e descanso. O hotel The Palace, considerado por muito tempo o único seis estrelas do mundo, fica localizado aqui.

Safári

Os dois principais parques onde você pode fazer safári são o Kruger e o Pilanesberg. O primeiro é o mais antigo da África do Sul e possui mais de 800 espécies de animais espalhados em 20 mil quilômetros quadrados. Já o Pilanesberg foi criado dentro da cratera de um antigo vulcão e possui 572 quilômetros quadrados. Ambos possuem hotéis e opções de safáris diurnos e noturnos.

Table Mountain

De qualquer lugar da Cidade do Cabo você conseguirá ver a Table Mountain, montanha considerada uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo e que, como o próprio nome diz, lembra uma mesa. Se olhando de baixo ela já é fascinante, a paisagem lá do alto é indescritível, com vista panorâmica da cidade, do mar, do pôr do sol e das montanhas vizinhas.

Cabo da Boa Esperança

Acredita-se que é neste local onde os oceanos Atlântico e Índico se encontram. Um bondinho te leva até a metade do caminho, mas para chegar ao farol é necessário subir por uma escadaria. Durante o trajeto você poderá ver babuínos brincando e escalando as construções locais.

Museu do Apartheid

Localizado em Joanesburgo, este museu é parada obrigatória para quem deseja entender o regime de segregação que vigorou entre 1948 e 1994 na África do Sul. Foto, vídeos, sons e instalações ao longo do prédio contam a história de heróis e anônimos que se tornaram símbolo da luta pela igualdade.

Tubarão Branco

Se você procura adrenalina, nada melhor que mergulhar em uma gaiola e ficar de frente para dezenas de tubarões brancos. Os passeios costumam sair bem cedo de Gansbaai (vila próxima à Cidade do Cabo), horário que estes ‘vilões dos mares’ iniciam a caça às focas. A dica é escolher os meses mais frios (entre maio e outubro) para conseguir ver mais tubarões.

Ilha Robben

Foi nesta ilha que Nelson Mandela e centenas de outros presos políticos passaram anos encarcerados por defenderem o direito à igualdade entre brancos e negros. No local, antigos prisioneiros contam como era a rotina neste presídio de segurança máxima. Entre os destaques está a cela onde o ex-presidente e Nobel da Paz passou a maior parte dos 18 anos que ali viveu.