A beleza depois dos 40 ganha espaço na moda e na publicidade; entenda como funciona a modelagem para mulheres que buscam se reinventar

Muitas mulheres que sonham em viver essa experiência ainda acham que o mundo da moda é só para quem começou jovem. No entanto, nos dias de hoje, é possível entrar para esse universo na fase madura, independente da sua história de vida.

O movimento que valoriza a beleza real vem crescendo no Brasil e no mundo, e isso abriu espaço para modelos com mais de 40 anos. Por isso, agências especializadas, como a Milano Models, com sedes em São Paulo e Curitiba, surgiram justamente para atender mulheres que querem se reinventar depois dos 40, 50, 60 ou até 80 anos.

A maioria das alunas da Milano Models nunca tinha pensado em desfilar, posar para fotos ou aparecer em campanhas publicitárias. São mães, avós, profissionais de várias áreas, aposentadas, separadas, viúvas… todas decidindo, em algum momento, olhar para si mesmas e realizar um sonho que parecia distante.

“Recebemos muitas mulheres que sempre cuidaram dos filhos, da casa e dos outros. Um dia chega a hora de perguntar: ‘E agora? O que faço por mim?’. É nesse momento que a transformação começa”, conta Anita Bacelar, diretora da Milano Models.

O processo de modelagem para iniciantes maduras

O caminho para ser modelo depois dos 40 é organizado e acolhedor. Na Milano Models, a jornada inclui cursos preparatórios, produção de um book fotográfico profissional e participação em desfile.

Quem quiser, pode ainda ser agenciada, acompanhando a crescente demanda por mais diversidade de idades na moda e na publicidade.

Sendo assim, não é preciso ter experiência anterior. O processo é feito para mulheres que estão começando do zero, ajudando-as a se sentirem seguras e preparadas para esse novo desafio.

Essa busca por modelos maduras não é só uma tendência de moda — ela também reflete uma mudança social contra o preconceito com a idade. Hoje, pessoas com mais de 40 anos são economicamente ativas, têm poder de compra e querem se ver representadas em desfiles, eventos e propagandas.

“A indústria já percebeu que não faz sentido falar só com jovens. A beleza na maturidade está ganhando espaço. Temos modelos 40+ desfilando e fazendo comerciais para grandes marcas”, afirma Anita.

Portanto, na Milano Models, esse passo é visto como uma jornada de autoconhecimento, empoderamento e resgate da autoestima. Além de abrir portas profissionais, também traz benefícios emocionais enormes.

Mulheres que chegam tímidas e inseguras, em poucos meses estão desfilando, posando para catálogos e, principalmente, voltando a se reconhecer no espelho.

Como começar na modelagem depois dos 40

A Milano Models, referência nacional na formação e agenciamento de modelos maduras, está com seletiva aberta em Curitiba. A agência procura mulheres 40+ que queiram se reinventar, ganhar confiança e explorar novas oportunidades na moda e na publicidade. As vagas são limitadas.

