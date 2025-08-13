Criada pela agência Milano Models, a iniciativa chega a Curitiba com uma proposta que une transformação pessoal e oportunidades na moda para mulheres maduras

O Processo Milano é uma jornada que valoriza a modelo 40+ com uma mistura de aprendizado profissional, autoconhecimento e preparação para o mercado da moda.

A iniciativa é da Milano Models, que depois de firmar seu nome em São Paulo, agora também está em Curitiba.

O projeto é voltado para mulheres acima dos 40 anos que querem entrar no mundo da moda ou, simplesmente, se reconectar consigo mesmas. Ao longo dessa jornada, elas participam de oficinas e treinamentos práticos, com a possibilidade de serem agenciadas.

O foco é resgatar a autoestima e devolver o protagonismo para mulheres que, muitas vezes, passaram a vida cuidando da família, do trabalho e dos outros — e deixando os próprios sonhos para depois.

Tudo começa com oficinas que trabalham postura, passarela, expressão corporal, etiqueta, desenvolvimento pessoal e preparação para fotos. É nessa etapa que muitas mulheres redescobrem a própria beleza, força e capacidade.

O desfile e o ensaio fotográfico são momentos especiais do Processo Milano. Mais do que simples apresentações ou registros, eles representam superação e autoconfiança. As fotos profissionais capturam a essência de cada mulher, e o desfile celebra toda a transformação vivida.

No fim, quem quiser pode participar do processo seletivo para entrar no casting da Milano Models. A agência conecta suas modelos a trabalhos na moda e na publicidade, acompanhando a tendência de valorizar a diversidade, a autenticidade e a representatividade em todas as idades.

Modelo 40+: mais protagonismo e visibilidade

Na Milano Models, todas as mulheres acima dos 40 anos são bem-vindas — não existe limite de idade. Pode ter 45, 60 ou 85 anos, todas têm espaço para desfilar, participar de campanhas e viver uma nova fase cheia de autoconfiança, autoestima e pertencimento.

Esse movimento acompanha uma tendência mundial: a moda e a publicidade estão cada vez mais abertas para a beleza real. Mulheres maduras estão ganhando espaço nas passarelas, nas revistas e nas campanhas, provando que nunca é tarde para realizar sonhos, se reinventar e viver novas experiências.

Clique aqui e conheça mais sobre a Milano Models.