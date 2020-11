Você sabia que os queijos têm uma classificação? E que uma delas é pela consistência? Neste quesito, eles podem ser classificados em moles, como o minas frescal; semiduros como o gouda e duros como alguns da Serra da Canastra. Além disso, sabia que existem queijos trufados? Isso mesmo, eles são recheados.

Um dos produtores que se esmera nos queijos com consistência mais cremosa é queijeiro João Bello. Os exemplares feitos por ele são considerados artesanais de leite cru e produzidos por um único rebanho de vacas da fazenda Cruzeiro, localizada no Cerrado de Minas Gerais.

Bello acabou se especializado em maturação de queijos de casca lavada e com carvão, que muitos ainda não conhecem. No Minas Uai, Empório e Cafeteria, são quatro tipos de queijo. Liliane Almeida de Menezes, uma das sócias do empório recomenda que eles fiquem em geladeira. Porém, quando for consumí-los retire uma hora antes para poder apreciar a cremosidade.

O queijo Bello foi inspirado nos queijos franceses de casca lavada e fica maturando entre 4 a 5 semanas. Sua textura é amanteigada e o aspecto de muita cremosidade. O queijo Manoel tem sua maturação feita com cinzas, resultando em um queijo de casca escura entremeada de mofos naturais. A casca pode ser consumida. Ele também tem uma cremosidade acentuada.

Já o queijo Lisia tem uma maturação que passa por várias temperaturas e umidade. O resultado é um queijo de massa cremosa. E o Zenith tem uma cor avermelhada, com fungos naturais. É ligeiramente adocicado, com picância discreta e cremosidade.

Outro tipo de queijo vendido no Minas Uai são os queijos trufados. Na parte externa ele é uma muçarela mais firme e na parte de dentro é recheado com requeijão e tomate seco, requeijão e palmito ou requeijão e azeitona.

O Empório Minas Uai está seguindo todas as recomendações para evitar a transmissão da COVID-19 e atende de segunda a sábado, das 9 às 19h. O empório também faz delivery de pães de queijo e queijos mediante pedidos pelo WhatsApp (41) 99854-7465.

O custo da entrega é de R$ 5 e respeita uma programação: às segundas, é atendida a região Norte (bairros como Abranches, Bacacheri e Tingui); na terça, região Oeste (Mossunguê, Vista Alegre, etc.); na quarta, Leste (Hugo Lange, Cristo Rei, entre outros); na quinta, Centro (o que inclui São Francisco e Batel) e na sexta, região Sul (com bairros como Portão, Novo Mundo e o município de São José dos Pinhais).

O Minas Uai fica na Rua Paulo Setúbal, 4524, Boqueirão.