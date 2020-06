Imagine nestas tardes de quarentena você poder saborear um legítimo pão de queijo mineiro recheado com lombo defumado, chutney de cebola caramelizada e bacon ou então recheado com queijo e goiabada? E mais, naquele happy hour em casa degustar um queijo artesanal brasileiro premiado na França? Pois são essas possibilidades que o empório Minas Uai está oferecendo através do seu novo serviço de delivery.

Aberto em 2019 graças a um trabalho de conclusão de curso do Senai, o empório e cafeteria Minas Uai nasceu dos sonhos de Maria Aparecida de Souza Menezes. Agora, toda a família trabalha na casa, que segue as receitas da avó mineira Rita.

Por conta da pandemia da COVID-19, o empreendimento ficou fechado por alguns dias. Mas, recentemente abriu as portas pedidos com retirada no local ou delivery através de pedidos pelo WhatsApp – (41) 99854-7465.

Liliane Almeida de Menezes, uma das sócias, explica que o Minas Uai resolveu oferecer um delivery próprio, principalmente por estar em um bairro afastado do Centro, no Boqueirão. Para reduzir o custo da entrega – que varia conforme o local – ela faz o delivery programado conforme os dias da semana. Sendo assim, na segunda-feira atende os bairros da região Norte; terça, região Oeste; quarta, região Leste; quinta, Centro; sexta, região Sul. Os valores variam conforme a região. Se o pedido for feito até o meio-dia é entregue na mesma tarde.

Para atender a todos, é possível pedir produtos perecíveis – como os queijos – porque eles vão acomodados em local próprio para refrigerados. Também é possível pedir os pães de queijo congelados ou até mesmo os recheados. Um dos queijos premiados que o empório dispõe é o Queijo do Miguel Extra Curado – Aprocan, que ganhou o bronze no concurso Mundial Du Fromage, realizado em Tour, na França. Mas também tem os queijos premiados em concursos nacionais, como os da Região da Canastra, Serra da Mantiqueira e Campos das Vertentes. O empório sempre recebe novidades. Por isso, é bom consultar a disponibilidade.

O local é um verdadeiro oásis mineiro. Para se ter ideia, são 122 tipos de molhos e pimentas, 50 tipos de biscoitos; 70 tipos de doces, geleias e compotas; 45 tipos de cachaças, 10 tipos de cerveja, 25 rótulos de vinhos,

15 tipos de licores e 45 tipos de queijos e derivados. Alguns dos produtos são doce de pequi, doce de baru, doce de leite tradicional, goiabada artesanal de Jatiboca e bananada Sinhá Mineira.