O delivery, próprio, atende a todas as regiões da cidade conforme os dias da semana

Imagine nestas tardes de quarentena você poder saborear um legítimo pão de queijo mineiro recheado com lombo defumado, chutney de cebola caramelizada e bacon ou então recheado com queijo e goiabada? E mais, naquele happy hour em casa degustar um queijo artesanal brasileiro premiado na França? Pois são essas possibilidades que o empório Minas Uai está oferecendo através do seu novo serviço de delivery.

Aberto em 2019 graças a um trabalho de conclusão de curso do Senai, o empório e cafeteria Minas Uai nasceu dos sonhos de Maria Aparecida de Souza Menezes. Agora, toda a família trabalha na casa, que segue as receitas da avó mineira Rita.

Por conta da pandemia da COVID-19, o empreendimento ficou fechado por alguns dias. Mas, recentemente abriu as portas pedidos com retirada no local ou delivery através de pedidos pelo WhatsApp – (41) 99854-7465.

Liliane Almeida de Menezes, uma das sócias, explica que o Minas Uai resolveu oferecer um delivery próprio, principalmente por estar em um bairro afastado do Centro, no Boqueirão. Para reduzir o custo da entrega – que varia conforme o local – ela faz o delivery programado conforme os dias da semana. Sendo assim, na segunda-feira atende os bairros da região Norte; terça, região Oeste; quarta, região Leste; quinta, Centro; sexta, região Sul. Os valores variam conforme a região. Se o pedido for feito até o meio-dia é entregue na mesma tarde.

Para atender a todos, é possível pedir produtos perecíveis – como os queijos – porque eles vão acomodados em local próprio para refrigerados. Também é possível pedir os pães de queijo congelados ou até mesmo os recheados. Um dos queijos premiados que o empório dispõe é o Queijo do Miguel Extra Curado – Aprocan, que ganhou o bronze no concurso Mundial Du Fromage, realizado em Tour, na França. Mas também tem os queijos premiados em concursos nacionais, como os da Região da Canastra, Serra da Mantiqueira e Campos das Vertentes. O empório sempre recebe novidades. Por isso, é bom consultar a disponibilidade.

O local é um verdadeiro oásis mineiro. Para se ter ideia, são 122 tipos de molhos e pimentas, 50 tipos de biscoitos; 70 tipos de doces, geleias e compotas; 45 tipos de cachaças, 10 tipos de cerveja, 25 rótulos de vinhos,

15 tipos de licores e 45 tipos de queijos e derivados. Alguns dos produtos são doce de pequi, doce de baru, doce de leite tradicional, goiabada artesanal de Jatiboca e bananada Sinhá Mineira.