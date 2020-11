Além da culinária mineira ser conhecida por seus pratos salgados como arroz com pequi, frango com quiabo, tutu de feijão e queijos variados, ela também se sobressai com os doces.

A ambrosia, por exemplo, é um dos doces mais antigos de Minas Gerais. Dizem que ela teria sido criada na Grécia e depois levada para Portugal. Aqui chegou com os portugueses. Ela é chamada, em grego, de manjar dos deuses do olimpo. Outro doce curioso é o doce de queijo em calda, feito com queijo minas padrão ralado e moldado em bolinhas que vão para uma calda.

O que dizer da goiabada? Ela pode ser cremosa ou ou ainda a famosa goiabada cascão, em que partes da casca cozinham com a polpa da goiabada. Sem dizer que ela é o par perfeito com queijo.

E não podemos esquecer do doce de leite, já que Minas Gerais tem um produção leiteira grande. A origem do doce de leite é incerta. Há relatos que nasceu na Argentina, no Uruguai e até no Chile. O que importa é que de Minas vêm alguns exemplares divinos.

No Minas Uai Empório e Cafeteria, a variedade de doces com frutas também é grande. Há doce de abóbora com côco, doce de figo, doce de mamão ralado, marmelada, laranjada, doce de cidra e frutas cristalizadas.

Quem gosta de doce de corte, vai se surpreender com os doces da Serra Mineira, tem de doce de leite com ameixa, passando por doce de abóbora até doce de leite com café.

Se você gosta de rapadura, tem rapadura batida, com amendoim inteiro e com amendoim moído. Também há pé de moça, a versão mais macia do pé de moleque.

Pão de queijo com goiabada e queijo / Foto: Divulgação

O Empório Minas Uai está funcionando normalmente, mas seguindo todas as recomendações para evitar a transmissão da COVID-19. Ele abre de segunda a sábado, das 9 às 19h. O empório também faz delivery de pães de queijo e queijos mediante pedidos pelo WhatsApp (41) 99854-7465.

O custo da entrega é de R$ 5 e respeita uma programação semanal para poder atender a todos os bairros. O Minas Uai fica na Rua Paulo Setúbal, 4524, Boqueirão.