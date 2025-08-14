A moda para mulheres maduras cresce no Brasil e abre oportunidades para quem deseja começar a carreira de modelo depois dos 40

Algo incrível está acontecendo nas passarelas, nas campanhas e até nas vitrines do Brasil: o mercado da moda para mulheres maduras nunca esteve tão em alta. Cada vez mais, as marcas querem modelos 40+ para campanhas que mostrem beleza real, diversidade de idade e uma conexão verdadeira com o público.

Essa mudança, que já é comum lá fora, está ganhando força por aqui. Um exemplo é a Milano Models, que depois de se firmar como referência em São Paulo, abriu uma unidade em Curitiba para formar e agenciar modelos maduras.

“O mercado percebeu que precisa falar com quem realmente compra. E muitas vezes esse público é formado por mulheres acima dos 40 anos, que têm estabilidade financeira e muito mais segurança de si mesmas”, explica Anita Bacelar, diretora da agência.

Modelo 40+ está em alta

O crescimento desse segmento não é por acaso. A moda está de olho nas mulheres maduras, que cuidam de si, valorizam a elegância e querem se ver representadas de forma verdadeira.

As empresas sabem que precisam refletir essa realidade nos produtos, nos serviços e, claro, na publicidade. Por isso, procuram mulheres reais, com histórias inspiradoras e que transmitam liberdade, autoestima e propósito.

O que mais conta para as marcas? Presença, confiança, desenvoltura e elegância, sem importar o biotipo. Comprometimento e profissionalismo também pesam muito — e isso as mulheres maduras têm de sobra. Elas chegam no horário, são responsáveis e realmente se envolvem nos trabalhos.

Oportunidades para mulheres acima de 40

A publicidade abriu espaço para quem quer começar como modelo depois dos 40. As oportunidades são muitas: campanhas para marcas de moda, beleza, saúde e bem-estar; desfiles; eventos; fotos para catálogos e revistas; conteúdo para mídias digitais; além de comerciais de TV e anúncios online.

Para acompanhar essa demanda, a Milano Models oferece um passo a passo bem estruturado: oficinas, produção de um book fotográfico profissional e um desfile para celebrar a trajetória. Depois disso, quem quiser pode tentar o agenciamento pela própria agência, que conecta as modelos a campanhas, desfiles e outros trabalhos.

“Nosso trabalho é muito mais que colocar alguém para desfilar. É sobre transformação pessoal. Muitas chegam inseguras, sem acreditar no próprio valor. Poucos meses depois, estão desfilando, sendo fotografadas e dizendo com orgulho: ‘eu sou modelo’”, conta Anita.

Mais do que uma tendência

Esse movimento vai muito além de modismo. Ele quebra padrões estéticos, combate o preconceito contra a idade e amplia a representatividade. “A beleza não tem prazo de validade. As mulheres estão percebendo que podem se reinventar e ocupar qualquer espaço, inclusive nas passarelas”, reforça Anita.

Se antes envelhecer era sinônimo de sair de cena, hoje é sinal de protagonismo. E tudo indica que o mercado da moda para mulheres maduras só vai crescer.

Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp.

Clique aqui e acompanhe a Milano Models no Instagram.