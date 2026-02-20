Ir de ônibus na Região Metropolitana de Curitiba agora ficou mais rápido: basta aproximar o cartão e embarcar, sem dinheiro ou recarga prévia.

A Metrocard dá mais um passo na transformação digital do transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba com a implantação, neste mês de fevereiro, do pagamento por aproximação (EMV) em toda a operação metropolitana.

A novidade permite que passageiros realizem o pagamento da tarifa diretamente nos validadores dos ônibus utilizando cartões de débito e crédito com tecnologia contactless.

A inovação é promovida pela Metrocard, com tecnologia desenvolvida pela Transdata e apoio da AMEP – Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná.

Mais conveniência, agilidade e segurança

Com o pagamento por aproximação, o embarque torna-se mais rápido e simples. Basta aproximar o cartão do validador e aguardar a liberação da catraca.

A tecnologia reduz filas, melhora a fluidez operacional e amplia as opções de pagamento, alinhando o transporte metropolitano às principais soluções adotadas em grandes centros urbanos no Brasil e no mundo.

Investimentos e inovação contínua

A implantação da tecnologia EMV acompanha um ciclo recente de investimentos no sistema metropolitano, que ultrapassam R$ 130 milhões, incluindo a incorporação de cerca de 115 novos ônibus equipados com validadores de última geração.

Desde 2015, o sistema metropolitano já vem se destacando pela inovação em meios de pagamento, sendo pioneiro na integração de cartões de crédito ao sistema de transporte. Nos últimos anos, também foram implementadas recargas digitais via aplicativo, WhatsApp e carteiras digitais (Google Wallet).

Metrocard: compromisso com o futuro da mobilidade

A Metrocard reforça seu compromisso com a modernização contínua do sistema, oferecendo soluções que melhoram a experiência do passageiro e fortalecem a sustentabilidade da operação metropolitana.

A nova modalidade por aproximação (EMV) amplia as alternativas de pagamento, com tarifa de R$ 6,13, enquanto a passagem em dinheiro permanece em R$ 6,00. O Cartão Metrocard segue como a opção mais vantajosa para o usuário frequente, com tarifa de R$ 5,90, além de garantir integração tarifária e benefícios exclusivos.