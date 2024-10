Com o Cartão Metrocard, a passagem sai mais barata e a recarga é rápida e fácil.

Se você quer economizar ao andar de ônibus na região metropolitana de Curitiba, o Cartão Metrocard é a melhor opção. Enquanto a tarifa paga em dinheiro é de R$ 6,00, quem usa o cartão paga apenas R$ 5,50 por passagem. Essa diferença pode parecer pequena, mas no fim do mês representa uma economia significativa para os passageiros que dependem do transporte coletivo diariamente.

“Nosso objetivo é facilitar a vida do passageiro. O desconto na tarifa é uma forma de incentivar o uso do cartão e proporcionar uma economia real para quem utiliza o transporte coletivo com frequência”, afirma Lessandro Zem, presidente da Metrocard.

Atualmente, 75% dos usuários do sistema metropolitano já optam pelo pagamento com o Cartão Metrocard, aproveitando o desconto e a facilidade de recarga. Além do benefício financeiro, o cartão pode ser facilmente recarregado em totens de autoatendimento, no site oficial, pelo aplicativo Metrocard e até via WhatsApp.

“Estamos sempre buscando maneiras de tornar o processo de recarga mais ágil e acessível. Seja nos totens nos terminais, no site ou no app, o passageiro tem várias opções para garantir seu saldo”, explica Marco Aurélio Gomes, coordenador de operações da Metrocard.

A praticidade vai além do valor da passagem. Quem utiliza o ônibus economiza também em outros aspectos, como o tempo gasto para encontrar vagas de estacionamento, os altos custos com gasolina e taxas de estacionamento. Com o transporte coletivo, o passageiro deixa essas preocupações de lado, além de contribuir para a redução de congestionamentos e com o meio ambiente.

O Cartão Metrocard está disponível em quase todos os municípios da região metropolitana e pode ser adquirido fisicamente na Central de Atendimento da Associação Metrocard em Curitiba e em outras cinco lojas: Terminal Afonso Pena, Central de São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Pinhais e Colombo (Guaraituba).

Além destes, existem ainda totens de autoatendimento para compra com cartão de débito bancário e os créditos podem ser adquiridos digitalmente pelo site cartaometrocard.com.br, aplicativo Metrocard ou via WhatsApp (41) 99217-0284.