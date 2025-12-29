Com múltiplos canais de recarga, a Metrocard oferece praticidade, conveniência e taxas competitivas para diferentes perfis de passageiros.

A Metrocard tem como missão oferecer praticidade, aprimorar seus serviços e garantir a melhor experiência possível para quem utiliza o transporte coletivo. Por isso, disponibiliza uma diversidade de canais de recarga do Cartão Metrocard e de compra de créditos de transporte, pensados para atender diferentes rotinas, preferências e necessidades dos passageiros.

Os canais estão em constante evolução e, a partir de 5 de janeiro de 2026, passam a contar com novas taxas, mantendo o compromisso da Metrocard com valores reduzidos em relação ao mercado.

As novas taxas de conveniência possuem valores abaixo do mercado.

Mobilidade que beneficia todos

A praticidade vai além do valor da passagem. Quem utiliza o ônibus economiza também em outros aspectos, como o tempo gasto para encontrar vagas de estacionamento, os altos custos com gasolina e taxas de estacionamento. Com o transporte coletivo, o passageiro deixa essas preocupações de lado, além de contribuir para a redução de congestionamentos e com o meio ambiente.