Com múltiplos canais de recarga, a Metrocard oferece praticidade, conveniência e taxas competitivas para diferentes perfis de passageiros.

A Metrocard tem como missão oferecer praticidade, aprimorar seus serviços e garantir a melhor experiência possível para quem utiliza o transporte coletivo. Por isso, disponibiliza uma diversidade de canais de recarga do Cartão Metrocard e de compra de créditos de transporte, pensados para atender diferentes rotinas, preferências e necessidades dos passageiros.

Os canais estão em constante evolução e, a partir de 5 de janeiro de 2026, passam a contar com novas taxas, mantendo o compromisso da Metrocard com valores reduzidos em relação ao mercado.

As novas taxas de conveniência possuem valores abaixo do mercado.
As novas taxas de conveniência possuem valores abaixo do mercado.

Mobilidade que beneficia todos

A praticidade vai além do valor da passagem. Quem utiliza o ônibus economiza também em outros aspectos, como o tempo gasto para encontrar vagas de estacionamento, os altos custos com gasolina e taxas de estacionamento. Com o transporte coletivo, o passageiro deixa essas preocupações de lado, além de contribuir para a redução de congestionamentos e com o meio ambiente.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google