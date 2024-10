Com mais de 100 mil downloads e nota 4,5 na Google Play, o Metrocard App oferece segurança, tecnologia e praticidade ao passageiro.

Desde o lançamento do aplicativo Metrocard App, há três anos, os passageiros da região metropolitana de Curitiba têm a vida facilitada com a possibilidade de acompanhar seus ônibus em tempo real. Com mais de 100 mil downloads e uma avaliação atual de 4,5 estrelas na Google Play, o app se destaca como uma ferramenta essencial para quem utiliza o transporte coletivo.

“O Metrocard App veio para facilitar o dia a dia dos nossos clientes, trazendo a roteirização de trajetos e a oferta em tempo real dos ônibus. A acessibilidade e a navegação intuitiva são diferenciais que fazem a diferença”, destaca Guilherme Zippin, coordenador do Centro de Controle Operacional – CCO da Metrocard.

Além da função de monitoramento, o aplicativo oferece uma série de facilidades, como a consulta de saldo e do histórico de utilização do Cartão Metrocard, o planejamento de trajetos, e a localização de pontos de recarga e atendimento e a compra de créditos via Pix.

O CCO da Metrocard envia mensagens e alertas aos clientes através do aplicativo (desde que as notificações estejam habilitadas no dispositivo) para informar sobre mudanças futuras na programação das linhas e sobre eventos que afetam a operação em tempo real, como congestionamentos devido a obras e outros.

“Buscamos sempre otimizar a experiência dos passageiros com um app que atenda às suas necessidades e estamos constantemente atentos às demandas do setor para futuras melhorias”, afirma Ayrton Amaral Filho, CEO da Metrocard.

Com um design renovado e novas funcionalidades, o Metrocard App se consolida como uma ferramenta moderna e indispensável para os usuários do transporte coletivo. E é claro, a acessibilidade, já presente nos ônibus e terminais, também faz parte da experiência digital.

Avaliações de usuários do Metrocard App na Google Play. Foto: Reprodução/Metrocard

O Metrocard App está disponível para download gratuito nas lojas Google Play e App Store, proporcionando mais praticidade e eficiência no transporte público da região metropolitana de Curitiba.