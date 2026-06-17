Há poucos anos, embarcar em um ônibus exigia dinheiro em espécie, vale-transporte ou créditos carregados previamente em um cartão. Hoje, […]

Há poucos anos, embarcar em um ônibus exigia dinheiro em espécie, vale-transporte ou créditos carregados previamente em um cartão. Hoje, basta aproximar um cartão bancário, utilizar o celular ou concluir uma transação digital para acessar o sistema.

A mudança, que há poucos meses parecia novidade, acaba de atingir uma marca importante: a Metrocard superou 1 milhão de utilizações da tecnologia EMV no transporte coletivo metropolitano.

O sistema permite o pagamento por aproximação utilizando cartões de crédito e débito, Google Wallet e outras soluções digitais, eliminando etapas e tornando o embarque mais rápido e conveniente.

Mais do que um número expressivo, a marca revela uma mudança de comportamento dos passageiros e mostra como a tecnologia vem transformando a experiência de quem utiliza o transporte coletivo diariamente.

Conveniência que conquistou os passageiros

A rápida adesão tem uma explicação simples: praticidade.

Com a tecnologia EMV, o passageiro não precisa necessariamente carregar dinheiro em espécie ou adquirir créditos antecipadamente para utilizar o sistema. Basta aproximar o cartão ou o celular diretamente na catraca.

A facilidade reduziu barreiras e aproximou o transporte coletivo dos hábitos digitais já presentes em praticamente todas as atividades do dia a dia.

“O transporte coletivo precisa acompanhar a evolução dos hábitos das pessoas. Quando o embarque se torna mais simples, o sistema ganha eficiência e o passageiro ganha comodidade”, destaca a Metrocard.

Em poucos meses, a solução alcançou mais de 1 milhão de utilizações, consolidando uma das mais rápidas adesões tecnológicas já registradas no sistema metropolitano.

Tecnologia aplicada à mobilidade

A adoção dos pagamentos por aproximação faz parte de um processo mais amplo de modernização liderado pela Metrocard.

Além das novas formas de pagamento, a entidade reúne soluções como biometria facial, gerenciamento inteligente de frota, monitoramento operacional em tempo real e aplicativo com acompanhamento de linhas e horários.

O objetivo é tornar o transporte coletivo mais conectado à rotina dos passageiros e oferecer uma experiência cada vez mais eficiente.



Atualmente, as 18 empresas associadas à Metrocard operam mais de 850 ônibus e realizam quase 500 mil deslocamentos diariamente em toda a integração entre Curitiba e Região Metropolitana.

Uma transformação que já está em movimento

A marca de 1 milhão de utilizações mostra que os passageiros estão cada vez mais abertos a soluções que simplificam a mobilidade urbana.

Mais do que uma inovação tecnológica, o pagamento por aproximação representa uma evolução na forma de acessar o transporte coletivo: menos etapas, mais flexibilidade e mais praticidade para quem precisa se deslocar todos os dias.

E os números mostram que essa transformação já ganhou espaço na rotina da Região Metropolitana.