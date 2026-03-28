Sistema implantado pela Metrocard registra crescimento rápido, melhora na fluidez dos embarques e reforça a segurança nas operações

A digitalização dos meios de pagamento vem transformando a rotina dos brasileiros e o transporte público não fica de fora desse movimento. Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), a adoção da tecnologia EMV, que permite pagamentos por aproximação com cartões e celulares, já começa a mostrar impactos concretos na mobilidade urbana. Após um mês de operação, o sistema implantado pela Metrocard ultrapassou a marca de 200 mil utilizações, com crescimento consistente ao longo do período.

O volume diário saltou do patamar de 3 mil validações, em fevereiro, para quatro vezes mais, 12 mil em apenas um mês de operação, demonstrando o alto grau de aceitação dos passageiros para a nova modalidade de pagamento.

Crescimento e mudança de comportamento

A evolução dos números acompanha uma tendência já observada em outros setores: a busca por praticidade. Com o EMV, o usuário pode pagar a passagem diretamente com cartão de débito, crédito ou carteira digital, sem necessidade de recarga prévia.

Hoje, os cartões físicos ainda lideram, representando 89,37% das utilizações. Já as carteiras digitais começam a ganhar espaço: o Apple Pay responde por 6,88% e o Google Pay por 3,75%.

Segundo a Metrocard, a expectativa é de crescimento dessas modalidades à medida que os usuários se familiarizam com a tecnologia.

Mais agilidade e segurança no embarque

Além da conveniência, os dados mostram ganhos operacionais importantes. Cerca de 73,89% das transações são aprovadas imediatamente.

O sistema também mantém baixo índice de pendências (2,16%) e conta com mecanismos de segurança que bloqueiam cartões inválidos — responsáveis por 12,16% das restrições.

“Quando a validação é rápida e segura, todo o sistema ganha eficiência. Isso impacta diretamente a experiência do passageiro”, destaca . Ayrton F. do Amaral Filho, CEO da Metrocard.

Tecnologia que aponta para o futuro

A implantação do EMV representa um passo importante na modernização do transporte coletivo da RMC. Além de facilitar o acesso, a tecnologia amplia o controle das operações e abre caminho para soluções mais integradas de mobilidade.

Com os primeiros resultados positivos, a tendência é de expansão do modelo e aumento gradual do uso de pagamentos digitais no transporte.

Para saber mais sobre as soluções da Metrocard, acesse cartaometrocard.com.br.