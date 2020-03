Empresa reforça que os planos dos alunos continuam vigentes e com garantia de prorrogação

Tendo como visão proporcionar bem estar e melhoria na qualidade de vida, a Academia MBrasil informa que para combater a propagação do COVID-19 e preservar a saúde dos alunos e colaboradores, está suspendendo todas as atividades a partir de 20 de março de 2020.

A princípio, a suspensão será de 15 dias. A academia reforça que está mantendo todos os planos vigentes com a garantia de prorrogação após o término do período de emergência.

A MBrasil afirma que está atenta aos acontecimentos e normas regulamentadas pelas autoridades de saúde pública e pede que os alunos e colaboradores acompanhem as notícias sobre a mesma nas redes sociais — @academiambrasil no Instagram e AcademiaMBrasilPiraquara no Facebook – para mais informações.

A MBrasil deseja que todos mantenham-se seguros, seguindo as orientações de higiene e permaneçam em suas casas sempre que possível. “Acreditamos que se nos unirmos agora, logo estaremos de volta à rotina”