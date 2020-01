A Academia Mbrasil, há m ais de 12 anos em Piraquara, amplia e oferece mais modalidades e conforto a seus clientes. São três pavimentos e mais de dez modalidades oferecidas aos alunos. Entre elas, MCrosstraining, Artes Marciais, Spinning, Ginástica, Zumba, FitDance, Abd e alongamento, para quem quer começar a treinar ou intensificar a rotina fitness.

E nunca é tarde para inserir a atividade física na rotina! Começando aos poucos, logo a prática se torna um hábito, e os benefícios são inúmeros e perceptíveis. A começar pelo aumento da disposição, tanto para os mais jovens quanto para os mais velhos, ao longo do dia; e a melhora na qualidade do sono, durante a noite.

Além disso, a saúde só tem a ganhar com a prática de esportes. É comprovado que ela reduz as chances de doenças cardíacas coronárias, de infarto e problemas de pressão alta e hipertensão. Além de problemas diretamente ligados ao coração, o psicológico também é beneficiado. Doenças como depressão e ansiedade podem ter seus sintomas reduzidos, bem como o stress do cotidiano pode ser substituído pela sensação de bem estar.

Muito se dá pela liberação dos hormônios que causam sensações de prazer: endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina. Fazer exercícios, portanto, não é trabalhar só o corpo, mas também a mente.

Outras doenças, como diabetes (tipo B) e pressão alta, também podem ser evitadas a partir da prática de atividades físicas. Além do vigor, disposição e melhora na concentração, visíveis para quem já deixou a vida sedentária para trás, praticar esportes faz bem para a saúde.

Por onde começar

Existe um (ou mais) tipo de exercício que combina com cada pessoa. Sejam aqueles que gostam de se divertir e queimar muitas calorias com a Zumba, tonificar e deixar o corpo definido com a musculação, fazer aquele cardio em grupo no Spinning, ou até mesmo se desafiar no MCross Trainins, é certo de que no meio de tantas opções, você vai se identificar com alguma e sua saúde vai agradecer. A Academia Mbrasil, não te dá apenas a chance de começar a se exercitar, mas também o ânimo para não desistir caso não se adeque à determinada atividade. Nesse caso, basta conversar com o treinador e identificar outros tipos de movimentos que combinam com seu corpo e rotina.

Também é essencial frequentar uma academia de fácil acesso, tanto de casa quanto do trabalho – algo que seja possível adequar ao dia a dia, sem precisar de um grande esforço para realizar. É que assim, as desculpas desaparecem e se torna possível manter a frequência na academia. Com essa facilidade, logo o sedentarismo vai embora.

É preciso tempo e persistência para adquirir o hábito, e um ambiente saudável colabora para manter a disposição de seus alunos. Excelentes profissionais, ótimos equipamentos e horários super flexíveis também fazem a diferença na hora de decidir sair de casa.

Academia Mbrasil

A Academia Mbrasil incentiva a atividade física e acredita que, dado o primeiro passo, é possível obter uma vida mais saudável e feliz através de exercícios. Para isso, investiu em estrutura e profissionalismo, bem como o cuidado e atenção com cada um de seus frequentadores, que é notável e que faz a diferença no percurso até o objetivo. Conheça! O endereço é Av. Getúlio Vargas, 1396, Centro, Piraquara e os horários de funcionamento são de segunda a sexta das 6h às 23h e sábados das 9h às 17h.