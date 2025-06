Tudo o que você precisa para construir, reformar e transformar seu espaço com qualidade, variedade e confiança

Se você está reformando sua casa ou começando um novo projeto do zero, a Malucelli Materiais de Construção, em Paranaguá-PR, é o lugar certo para encontrar tudo o que precisa — da fundação ao acabamento.

Com mais de 25 anos de experiência, a Malucelli oferece uma ampla variedade de materiais de qualidade, incluindo itens hidráulicos, elétricos, pisos, revestimentos, iluminação, ferramentas e até móveis.

Toda obra, seja grande ou pequena, exige planejamento, produtos confiáveis e fornecedores comprometidos com prazos e qualidade.

Em uma reforma, por exemplo, cada detalhe conta para garantir um resultado duradouro e bonito. Já em construções do zero, contar com materiais de procedência e um atendimento técnico pode fazer toda a diferença na agilidade e economia do projeto.

Além de atender ao público em geral, a Malucelli é referência para construtoras, pedreiros, eletricistas e demais profissionais da construção civil.

Com um atendimento especializado, estoque completo e uma unidade logística eficiente, a empresa garante agilidade e suporte em cada etapa da obra.

Siga a @malucellimateriaisdeconstrucao no Instagram e fique por dentro de novidades, dicas, promoções e inspirações para transformar seus ambientes com qualidade e bom gosto.

Malucelli Materiais de Construção — tradição, confiança e tudo para sua obra em um só lugar. Clique aqui e fale diretamente pelo WhatsApp!

Onde encontrar a Malucelli Materiais de Construção

Loja São José: R. Barão do Cerro Azul, 1202 – Carioca, São José dos Pinhais – PR, 83005-430

Loja Paranaguá: Av. Ayrton Senna da Silva 6621 Pq. São João – Paranaguá-PR