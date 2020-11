O sistema de injeção eletrônica em motos trouxe uma série de benefícios para os condutores, como, por exemplo, o aprimoramento do desempenho dos veículos e a economia de combustível.

Quando comparada ao sistema de carburador, a injeção eletrônica é mais eficiente, porque controla com melhor precisão a mistura ar-combustível dentro do corpo de injeção, assim proporcionando uma queima mais precisa do combustível, e isso só é possível por ser controlada por sensores e bicos injetores altamente qualificados.

No carburador, esse controle é feito de forma mecânica, com um parafuso para a regulagem da entrada de ar e giclês usados para a passagem do combustível. Com isso, a sua regulagem gera uma imprecisão de acerto, que acaba resultando em uma eficiência menor na queima e maior desgaste do motor e, com isso, mais consumo de combustível.

Sob o ponto de vista técnico, a substituição do carburador pela injeção eletrônica otimizou o desempenho das motocicletas. No carburador, as peças mecânicas fazem a mistura do combustível com o ar. Já na injeção eletrônica, são utilizados atuadores, sensores e um módulo de controle de alta precisão, que dosam corretamente a pressão do ar, a injeção de combustível e os giros do motor e, dessa forma, o motor ganha maior desempenho e menor desgaste.

Veja outros diferenciais do sistema de injeção eletrônica para motos

Economia na manutenção – Ao contrário do que acontece nas motos que possuem carburador, as motocicletas com sistema de injeção eletrônica têm peças com menor desgaste por serem controladas por um módulo eletrônico. No sistema de carburador, com o passar dos anos, as peças têm maior desgaste por seu acionamento ser feito mecanicamente, ocasionando mais trocas e maior número de manutenções.

Menos emissão de gases poluentes – Nas motos com injeção eletrônica, o sistema é controlado por sensores e atuadores que otimizam a queima do combustível, assim emitindo menos partículas de poluentes na atmosfera. No carburador, por sua regulagem não ser precisa, a mistura pode ficar muito rica, com excesso de combustível; ou muito pobre, com falta de combustível; gerando uma emissão maior de gases poluentes.

Redução nos gastos com combustível – Uma moto com injeção eletrônica tem um sistema muito mais preciso de mistura ar-combustível, graças à presença do módulo de injeção e de seus sensores eletrônicos. A economia mensal com combustível é significativa em alguns modelos de motocicletas.

É importante destacar que o uso de um combustível de qualidade é essencial para que o desempenho da moto com sistema de injeção eletrônica seja satisfatório. Além disso, todo serviço de manutenção realizado neste tipo de sistema precisa ser conduzido por especialistas, já que a injeção eletrônica tem tecnologia avançada e exige equipamentos específicos para reparos.

A injeção eletrônica é um sistema muito mais avançado do que o carburador e, por isso, é altamente recomendada para as motos, sendo empregada pela maioria das fabricantes atualmente.

