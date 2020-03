Oficinas mecânicas pontecializadas com o "boom" de aplicativos

Quem já pediu comida ou fez compras pelos aplicativos de entrega já sabe. Em 2019, esse mercado delivery viveu um boom com um crescimento de 20% em relação ao ano anterior (com um faturamento de R$ 15 bilhões). Entre estes apps, destacam-se o iFood, Rappi, Loggi e UberEats. Somente o iFood registrou 26,6 milhões de entregas somente em novembro de 2019.

Este é um segmento que acaba afetando outros e fazendo surgir uma esteira de crescimento. Um deles é o de oficinas mecânicas especializadas em motocicletas. Afinal, todos estes entregadores precisam fazer a manutenção ou consertar eventuais avarias do seu instrumento de trabalho.

De acordo com a Abraciclo (Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares), a frota circulante de motocicletas em 2019 no Brasil ultrapassou 28 milhões. Um crescimento de 3,6% em relação a 2018.

Diversificar é o negócio

Dados do Sebrae revelam que o setor de oficinas mecânicas tem muitos nichos a explorar e um deles é quem usa a moto para serviços de rua. Geralmente, segundo a entidade, são procuradas as oficinas com melhor custo.

No entanto, é possível se diferenciar diversificando serviços para agregar valor. Algumas dicas são oferecer planos de manutenção, no qual o cliente paga um valor mensal e tem à disposição manutenções periódicas; ofertar serviços de resgate de motos enguiçadas; dar bônus para clientes que voltem novamente à oficina e disponibilizar serviços de atendimento programado.

Além de atendimento, o Sebrae orienta investir na aquisição de ferramentas ou equipamentos para serviços que possam gerar receitas adicionais para a oficina. Alguns exemplos são setor de motopeças, máquinas automatizadas de alinhamento e desempeno de rodas e lava a jato.

Mulheres também

Focando na questão do atendimento mais profissionalizado, vale ressaltar um dado importante e que pode ser um nicho para os empreendedores. O número de mulheres habilitadas para pilotar motos cresceu 50% nos últimos sete anos (2012 – 2019) de acordo com o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito). Portanto, é essencial investir em um atendimento diferenciado para esse segmento. Capacite os funcionários para ouvir a cliente e explicar com paciência os procedimentos que serão realizados na motocicleta. Ofereça um status atualizado sobre o andamento da manutenção ou revisão. Vale mesmo até um WhatsApp. Cuide da organização e limpeza da oficina. Este público é bem mais observador. E nunca negligencie o pós-atendimento. Ser bem tratado vale para todos.

A Magnetron, pioneira na industrialização de sistemas de ignição e energia para motos, tem sede em São José dos Pinhais (PR) desde 1995. Ela abastece o mercado de peças de reposição para o sistema elétrico de motocicletas em mais de 5 mil pontos de venda no Brasil. São mais de 1.700 itens no portfólio, como bobinas de ignição, bombas de combustível, buzinas, chave de ignição, interruptor de freio, sensor de temperatura, tampa do tanque e volante.

Se o mecânico ou proprietário de motocicleta quiser saber um pouco mais sobre esse universo, a empresa tem um canal no Youtube com vários vídeos para tirar dúvidas e dicas para o dia-a-dia.