Operando com cuidados extras

Consciente da situação de pandemia do COVID-19, a Magnetron, fabricante de componentes elétricos e eletrônicos para motocicletas, esclarece que tomou todas as medidas relacionadas ao combate ao vírus.

Como a atuação da empresa está enquadrada como atividade essencial – setor industrial – ela continua em funcionamento. Porém, reforçou as práticas de prevenção: adiamento de viagens, criação de um processo de assepsia aos visitantes externos junto com o controle maior de visitantes, disponibilização de novos pontos de álcool gel e reforço nas orientações para evitar contato físico, como apertos de mão e abraços.

Além disso, também foram restritas as reuniões e a utilização das salas para este fim. Foram dispensados do trabalho os aprendizes e estagiários, bem como colaboradores com idade a partir de 60 anos. Parte dos colaboradores está trabalhando em sistema de home office.

Entregas normais



Visando a integridade dos clientes, parceiros e colaboradores, o atendimento presencial (de técnicos e comercial) foi suspenso até o dia 5 de abril. A equipe comercial continua trabalhando, mas de forma remota, atendendo a todos os clientes e parceiros comerciais através de WhatsApp, telefone e e-mail.

As equipes internas seguem disponíveis, bem como o atendimento aos clientes. As entregas continuam sendo feitas através dos parceiros transportadores.

A empresa reafirma que vem tratando a situação com responsabilidade e atenção, no sentido de manter a calma e tomar atitudes responsáveis para não contribuir para propagação do COVID-19.

(41) 99207-0589 – (41) 3381-8800 – contato@magnetron.com.br